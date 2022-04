Dois homens de Rio Claro, de 39 e 45 anos, foram presos nessa segunda-feira (18) ao tentarem aplicar o conhecido golpe do bilhete premiado em uma idosa na cidade de Piracicaba. De acordo com o tenente Algarra, ambos foram detidos pela Polícia Militar da 4ª Companhia. Os indivíduos suspeitos foram levados presos para a Unidade de Polícia Judiciária – UPJ de Piracicaba e até o fechamento desta edição permaneciam detidos.

De acordo com a PM, familiares ligaram para as autoridades ao flagrarem a idosa – que havia desaparecido – dentro do seu veículo Jeep trafegando pelo Centro de Piracicaba com dois homens desconhecidos no interior, sendo um no banco de passageiro dianteiro e outro no banco traseiro.

Um parente da idosa, que estava em uma motocicleta, passou a acompanhar o trajeto do carro enquanto retransmitia a posição e rumo do veículo ao atendente de emergência que repassava as informações em tempo real à rede de rádio das viaturas.

As equipes de policiais da 4ª Companhia da Polícia Militar, no Centro, obtiveram êxito em abordar o veículo com a idosa e os suspeitos no cruzamento da Avenida Carlos Botelho com a Rua Doutor Paulo Pinto, no Bairro Alto. No momento da abordagem, a dupla de Rio Claro confessou aos policiais militares que aplicaram o golpe do bilhete premiado na idosa, que havia sacado uma quantia de R$ 4 mil e dado algumas joias aos homens que estavam com ela. Os objetos foram aprendidos e levados para a delegacia e os criminosos permaneceram presos.