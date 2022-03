João Doria segue na disputa pelo cargo de Presidente da República. Após circular a informação de que permaneceria como Governador de São Paulo e desistiria da disputa à presidência, o tucano voltou atrás na decisão e renuncia ao cargo nesta sexta-feira (1º). Durante pronunciamento no 4° Seminário Municipalista, Doria confirmou que deixará o Governo de SP e seguirá com a pré-candidatura para as eleições presidenciais.

Doria foi o vencedor das prévias do PSDB para a escolha do candidato do partido à Presidência, batendo Eduardo Leite, atual Governador do Rio Grande do Sul. Na noite de ontem (30), Doria havia conversado com Rodrigo Garcia, vice-governador de SP e futuro candidato ao Governo do Estado, e avisado que não renunciaria ao cargo que ocupa atualmente pois tinha desistido da disputa presidencial.

Segundo informações de bastidores, Doria voltou atrás na sua decisão após uma reunião com outros tucanos no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Nesta conversa, os integrantes do partido convenceram o Governador a deixar o cargo atual e manter a pré-candidatura à presidência.

Apesar de deixar o Governo de São Paulo e seguir trabalhando para se lançar como candidato a mandatário da República, Doria continua com a situação indefinida. Mesmo sendo vencedor das prévias partidárias, ele enfrenta resistência de alguns nomes fortes do PSDB, que seguem defendendo a candidatura de Eduardo Leite. A disputa interna entre os governadores de SP e do RS deve ser ainda mais acentuada após os acontecimentos envolvendo a possível desistência de Doria nas últimas 24 horas.