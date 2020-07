ARTUR RODRIGUES – SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O governo João Doria (PSDB) anunciou nesta nesta sexta-feira (3) a antecipação do funcionamento de academias de ginástica e eventos.

Os setores poderão abrir já na fase três (amarela), mas estavam previstos para outras fases.

A informação foi dada no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, zona oeste de SP, durante coletiva de imprensa sobre medidas relacionadas ao coronavírus.

Para as academias, na capital, a reabertura já poderá acontecer na próxima semana. Mas em relação aos eventos a previsão é que possa acontecer apenas no fim do mês, dependendo de índices.

“Academias no modelo tradicional estão previstas para funcionar na fase verde. Nessa etapa o que elas podem ter de funcionamento é uma ocupação máxima de 30%, funcionamento máximo de seis horas e as atividades individuais são permitidas. Somente as individuais, permitidas através de agendamento, protocolo específico. Com destaque para limpeza intensificada e restrição do uso dos vestiários”, disse a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen.

Já os eventos, convenções e atividades culturais para eventos com público sentado, com capacidade máxima de 40% e funcionamento reduzido por seis horas. Haverá suspensão do consumo de bebidas e controle de acesso.

Esses setores poderão reabrir apenas após quatro semanas na fase amarela.