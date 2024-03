Entrevistas foram feitas com profissionais da arte em Rio Claro

O trabalho é de Luiz Santos, natural de Pirassununga, mas morador de RC desde 2005

Acontece no próximo dia 27, na quarta-feira, a partir das 20 horas, no Centro Cultural “Roberto Palmari”, localizado na Rua 2, 2880, na Vila Operária, a exibição do documentário “Do Palco ao Camarim”, de Luiz Santos.

De acordo com o autor, o documentário apresenta um registro de 14 entrevistas com diretores, atores e atrizes que possuem relação direta com o fazer teatral contemporâneo na cidade de Rio Claro, e outras participações especiais com pesquisadores e munícipes.

Documentário “Do Palco ao Camarim”, de Luiz Santos. Foto: Divulgação

“O tema do filme documentário intitulado ‘Do Palco ao Camarim’, surgiu a partir da intenção de fazer um breve registro do patrimônio imaterial das artes cênicas no município. Atualmente existem na cidade mais de cem atores e atrizes praticando teatro e produzindo diversos espetáculos. No ano de 2023 foram produzidos mais de 20 espetáculos no município, é um número bastante significativo. A ideia do filme ser lançado no dia 27 de março, que é comemorado o Dia Internacional do Teatro é um brinde simbólico a toda fraternidade entre os teatreiros da Cidade Azul, precisamos comemorar”, fala Santos.

O projeto tem realização do Governo Federal através da Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo e apoio municipal.

Exibição

