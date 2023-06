Segundo estudo do Instituto de Oceanografia da Universidade de São Paulo (USP), 33% do plástico consumido no Brasil pode chegar aos oceanos. Foto ONU/Martine Perret.

Hoje, segunda-feira, dia 05, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, que chega ao seu 50º aniversário este ano. Criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1972, a data tem o objetivo de relembrar as pessoas da necessidade de preservação do meio ambiente e do uso responsável dos recursos naturais.

Neste ano, o tema é “soluções para a poluição plástica”, com o foco em promover a reflexão sobre a questão e pensar em soluções que possibilitem a redução do consumo de plástico e o descarte incorreto do material. Se engana quem pensa que ao jogar plástico em cidades que não litorâneas não contribui para a poluição. Um estudo do Instituto de Oceanografia da Universidade de São Paulo (USP) demonstrou que um terço de todo plástico consumido no país tem grande chance de parar no oceano e 67% chegam ao mar pelos rios. Ou seja, aquele papel de bala, aquela garrafa de água, entre outros que são jogados em Rio Claro e Santa Gertrudes também podem contribuir para a poluição dos oceanos.

Em Rio Claro, só no primeiro bimestre de 2023, 68 quilômetros de tubulações foram limpos.

Os prejuízos causados ao meio ambiente pelo descarte incorreto de plásticos (e outros resíduos) não param por aí. A BRK, concessionária responsável pelos serviços de esgoto de Rio Claro e de água e esgoto de Santa Gertrudes, reforça que o descarte incorreto dos plásticos também prejudica as redes coletoras de esgoto. A concessionária atua de forma preventiva para evitar essa situação com ações como a lavagem preventiva das redes de esgoto. Segundo dados do Instituto de Oceanografia da USP, cada brasileiro produz, em média, 16 quilos de lixo plástico por ano. Quando esse material não é destinado corretamente, a seleta coletiva não acontece ou ainda quando o plástico não é reciclável, os impactos ao meio ambiente são enormes.

Cada um na sua casa pode ajudar a reduzir esses impactos seguindo alguns passos como: separar o lixo por tipo de material, lavá-los e embalá-los corretamente, pesquisar qual a destinação de cada material, entre outras ações que estão disponíveis clicando aqui.