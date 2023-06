No dia 13 de junho, a Igreja celebra a memória de um dos grandes santos. Santo Antônio é muito venerado não somente na Europa como também nas Américas e demais continentes. Foto: Vaticano.

Santo conhecido como casamenteiro tem seu dia celebrado neste 13 de junho

O Dia de Santo Antônio é celebrado em todo o mundo neste dia 13 de junho. E em Rio Claro não é diferente. A Paróquia que leva o nome do conhecido santo católico, localizada no Distrito de Ajapi, realiza nesta terça-feira programação de louvor.

A missa do Padroeiro terá início a partir das 19h30, seguida da bênção dos pães e levantamento do mastro. A agenda festiva da 46ª Festa em Louvor a Santo Antônio continua no sábado (17) com quermesse e show da banda Ideal a partir das 19h e no domingo (18) com Anderson da Viola, almoço a partir das 11h.

Vila Paulista

Já na Capela Santo Antônio, localizada na Vila Paulista, a programação terá início logo às 8h da manhã com a abertura da igreja nesta terça-feira (13). A bênção do bolo será às 8h30, enquanto a bênção dos pães às 9h, meio-dia e 15h.

A entrega do bolo será até as 13 horas. A missa em louvor ao padroeiro com procissão acontece a partir das 18h30. A quermesse também acontece nesta noite, também a partir das 18h30. A última noite da festividade acontece no sábado (17), no mesmo horário.