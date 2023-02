Rio Claro terá três dias de desfile.

O desfile das escolas de samba de Rio Claro será realizado em três noites. Sábado (18) e domingo com apresentações para os jurados e, na terça-feira, o desfile das vencedoras. A apuração das notas dos jurados será realizada no local do desfile na segunda-feira (20) a partir das 13 horas.

O desfile será feito no espaço multiuso, localizado na Avenida Brasil, entre as avenidas 50-A e 80-A. Um amplo esquema de segurança foi montado e também espaço para venda de bebidas e comidas. Os ingressos para assistir o desfile estão à venda na Secretaria Municipal de Turismo, na Rua 1 com a Avenida 1.

A programação do desfile prevê para sábado: 19h45 – carro da corte momesca, 20h30 – Bloco-escola Embaixadores do Samba, 21h55 – Escola de samba Unidos da Vila Alemã (UVA), 23h20 – Escola de samba Samuca, e 00h30 – término do desfile. E, no domingo, às 19h45 – carro da corte momesca, 20h30 – Bloco-escola convidado Ritmo Alvinegro Gaviões da Fiel, 21h55 – Escola de samba A Casamba, 23h20 – Escola de samba Grasifs A Voz do Morro, e 00h30 – término do desfile.

Outras atrações

Outros eventos fazem parte da programação do carnaval de Rio Claro. Na quinta-feira (16), às 18 horas, o Bloco da Saudade, na Via da Saudade, e, às 19 horas, Baile de Máscaras no Centro Cultural.

Na sexta-feira (17), três atrações, todas a partir das 19 horas: no Museu Histórico, Bloco do Coreto; no Grupo Ginástico, Baile Preto e Branco; e na Avenida Amaral Gurgel, Simpatia e Alegria.

No Centro Cultural de Ajapi, de sexta-feira a terça-feira, será realizado o Carnajapi. No Jardim Público, de sábado a terça-feira, o Baile Anos Dourados. E domingo, na Sociedade Philarmônica, haverá seresta às 10 horas.