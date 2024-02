Com muito brilho e luxo, a escola da Vila Alemã contou a história da lenda do João-de-Barro, com o tema “Ku’ya: os verdes cantos do João-de-Barro”.

A noite desta terça-feira (13) de Carnaval será de festa na Passarela do Samba. A partir das 19h30, o último dia da festividade carnavalesca será com o desfile das campeãs deste ano na Capital da Alegria. A Embaixadores do Samba é a primeira por ser campeã do grupo de acesso. Em seguida, a segunda colocada do grupo especial A Casamba segue para a torcida e a Uva, bicampeã, fecha a noite com chave de ouro. Também haverá desfile da Corte Momesca e do Bloco da Saúde da Prefeitura.

Embaixadores

A escola do grupo de acesso Embaixadores do Samba entregou muita alegria e diversão para a Passarela do Samba em 2024. Inspirados pela magia cigana, os membros levaram para o desfile a origem do circo, que está bastante relacionado com as comunidades ciganas. A presidência da escola é de Bruno Henrique Gomes Guimarães, possui 150 integrantes, cinco alas, duas alegorias e uma bateria formada por 30 ritmistas, regidos pelo mestre Danilo Guerra Peres, o Mestre Dan.

A Casamba

Com o tema “Ôxe, uma viagem fantástica ao Nordeste brasileiro”, os 350 integrantes da Amarelo e Branco entregaram muito regionalismo, cultura e folia durante seu desfile. Leonardo Acacio Amadeu Corochel é o atual presidente da agremiação e John Elvis o mestre de bateria, que veio formada por 70 ritmistas. A escola também apresentou cinco alas e três alegorias.

UVA

Com muito brilho e luxo, a escola da Vila Alemã contou a história da lenda do João-de-Barro, com o tema “Ku’ya: os verdes cantos do João-de-Barro”. A bicampeã do Carnaval 2024 fechou os desfiles das escolas de samba de Rio Claro neste ano. A agremiação trouxe também uma novidade: a presença de Ivy Moraes como madrinha de bateria. A escola está sob a presidência de Bruno Felipe Calore, veio com 600 integrantes, 66 ritmistas, 14 alas e seis alegorias.