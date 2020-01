Descarte irregular de lixo pode gerar diversos problemas

Quem passou pela Avenida 19, na altura do bairro Jardim Donangela, na lateral do Cemitério Municipal São João Batista, em Rio Claro, pôde perceber a quantidade de lixo, resto de móveis e de entulho que foram descartados na calçada no último final de semana.

De acordo com pessoas que passam pela região todos os dias, é comum que as pessoas descartem objetos quebrados, restos de móveis e também de entulho, esperando que a prefeitura municipal realize a coleta, mas não é isso que acontece. Além de a prefeitura não coletar esse tipo de material, que tem destinação adequada, o responsável pelo descarte deve tomar as providências necessárias.

Quem reside na região também se incomoda muito com a situação, pois muitos outros problemas podem surgir, além da dificuldade em utilizar o passeio público.

“Fica impossível transitar pela calçada, sem falar na sujeita que acaba se espalhando pela rua, prejudicando também quem tenta passar de carro, moto ou bicicleta. Já temos essas árvores que estão quase caindo e acredito que serão tiradas, pois tem uma faixa de isolamento ao entorno delas. Precisamos pensar na população como um todo, respeitar quem passa e quem vive na região, pois ninguém quer lixo na porta de casa”, reclamou uma fonte que preferiu não se identificar.

PROBLEMAS

O descarte irregular de lixo e entulho pode gerar uma série de problemas para o município e, consequentemente, para quem vive nele.

Além de gerar riscos para os que transitam pelo local, podendo tropeçar em algum móvel, acaba obrigando muitos a usarem a via pública, podendo ocorrer acidentes envolvendo veículos e pedestres, do descarte também podem surgir outros problemas, como a presença de animais peçonhentos, insetos e o surgimento de criadouros do mosquito da dengue, que é encontrado ao longo de todo ano, mas com mais intensidade no verão.

PREFEITURA

Questionada sobre a situação do local, a prefeitura municipal de Rio Claro respondeu através de nota que aquela área foi limpa pela prefeitura na quinta-feira (16) e, como voltaram a fazer depósito irregular de materiais no local, nova limpeza foi feita nessa segunda-feira (20).

“A prefeitura pede a colaboração da comunidade no sentido de fazer o descarte correto de materiais. Além de seis ecopontos, o município conta com serviço de cata-bagulho, coleta seletiva de lixo e coleta de lixo domiciliar”, reforça.