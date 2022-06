O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado recebeu uma emenda de autoria do deputado estadual Aldo Demarchi (União Brasil) para que seja incluída na Lei Orçamentária Anual de 2023 no Governo de São Paulo a previsão de recursos para a construção da nova sede do 37º Batalhão da Polícia Militar de Rio Claro. Na propositura já publicada no Diário Oficial do Poder Legislativo, o parlamentar rio-clarense lembra que a pauta é antiga.

“[É uma] reivindicação da população e das autoridades, uma vez que, atualmente, o 37º Batalhão de Policia Militar ocupa instalações do antigo 3º Batalhão de Polícia Rodoviária, no quilômetro 172 da Rodovia Washington Luís (SP-310), de modo um tanto precário. Para a concretização do objetivo, em dezembro de 2021, a Prefeitura Municipal oficializou a doação para a Secretaria da Segurança Pública de uma área de 5.300 metros quadrados destinada especificamente à construção da nova sede do 37º BPMI”, afirma Demarchi.

A atual gestão do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) resolveu no fim do ano passado essa pendência relativa ao terreno do futuro e aguardado novo batalhão. Doada por intermédio de autorização legislativa no ano de 2019, durante o Governo Juninho da Padaria (DEM) e é indicada através da Lei Municipal nº 5.324, a área localizada no Cidade Claret ainda não estava formalmente nas mãos do Governo de São Paulo.

No ano passado, a reportagem do JC questionou o então governador João Doria (PSDB) sobre a construção do prédio. Em entrevista na época, afirmou que a nova sede “é necessária, mas nós precisamos da formalização desta doação. O objetivo é sim realizar a implantação da nova sede. Não faltam recursos, mas temos que seguir o rito”, disse indicando a falta da oficialização da doação.

Em dezembro, a Prefeitura de Rio Claro, através da Procuradoria-Geral, remeteu os documentos faltantes para um cartório de registro de imóveis para que o processo para a doação do terreno citado tramitasse junto à Procuradoria-Geral do Estado, com sede no município de Campinas.