Denúncia leva equipe do Baep a prender traficante no Terra Nova

Durante patrulhamento na tarde deste domingo (19) pelo bairro Jardim Novo II, uma equipe do 10 Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) foi parada por um homem, que com medo de represálias, preferiu não se identificar, mas informou aos policiais que pela Rua 4, em uma área verde no Terra Nova, indivíduos estariam realizando a venda de drogas e que o comércio era intenso 24 horas por dia.

Diante do relato a equipe foi até o endereço onde se deparou com um suspeito que ao ver a aproximação da viatura tentou fugir mas foi abordado. Durante busca pessoal, em uma pochete que ele levava na cintura foram encontradas 50 porções de maconha e a quantia de R$ 30,00. Com a ajuda do cão de fato Thor, foi feita uma varredura pela área verde e encontradas mais 144 porções da mesma droga e R$ 568,00.

A ocorrência foi apresentada no plantão, a droga e o dinheiro apreendidos e o traficante permaneceu a disposição da Justiça.