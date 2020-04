O acúmulo de lixo pode juntar água e se tornar criadouro do mosquito transmissor da dengue

Em meio à pandemia do coronavírus, a população de Rio Claro está em alerta e preocupada também com a dengue. Com 371 casos confirmados pela Vigilância Epidemiológica e após testes rápidos apontarem duas mortes em Rio Claro causadas por dengue hemorrágica, moradores da Vila Paulista se preocupam com acumuladores de lixo no bairro.

Dois moradores que preferem não se identificar denunciaram ao Jornal Cidade uma construção abandonada, localizada na Avenida P-33 entre as ruas P-5 e P-6, que acumula grande quantidade de lixo, entulho, eletrônicos, ferragens, carro abandonado e até um contêiner, e também de que parte do bairro não passou por nebulização para combate à dengue.

“Na avenida da minha casa existe um acumulador de lixo, e o local sem dúvida é um foco de dengue do bairro, eu já entrei em contato com a Prefeitura, Vigilância, Defesa Civil e até o momento nada foi feito. Minha vizinha já teve dengue, o meu filho e o Leandro Breda, o jovem cantor que faleceu no final de semana, segundo as informações de dengue hemorrágica, morava aqui também. Algo precisa ser feito antes que mais alguma pessoa seja infectada ou que o pior aconteça”, afirmou um dos moradores.

“A dedetização no bairro foi feita apenas em algumas casas, questionei a prefeitura através do 156 se será feito em todas as casas da Vila Paulista. Todos estão pensando na Covid-19, e se esqueceram que a dengue também tem causado mortes, no final de semana perdemos uma pessoa jovem muito querida entre nós. Temos um serviço de coleta de lixo muito eficiente e mesmo assim as pessoas acumulam lixo em suas casas, e piscinas sem o devido tratamento de higiene aqui no bairro”, declarou outro morador da Vila Paulista.

Questionada sobre o acúmulo de lixo e a situação da dengue no bairro, em nota a prefeitura afirmou que já fez ações no local e que novas medidas serão realizadas no bairro nesta quinta-feira (16). “Várias ações da prefeitura vêm sendo realizadas no imóvel em questão. Equipes do Centro de Controle de Zoonoses vão regularmente ao local, de onde já foram várias vezes retirados criadouros e no qual já foi feita aplicação de larvicida. Os trabalhos no imóvel e na Vila Paulista continuam. Nessa quarta-feira (16) haverá mais uma ação de nebulização no bairro, assim como foi feito na segunda-feira (13), para intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue”.

Denuncie

A população pode denunciar locais que possam ser criadouros do mosquito transmissor da dengue pelo telefone 156 – Ouvidoria da Prefeitura