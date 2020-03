O Departamento de Defesa Civil do município, através da Secretaria de Segurança, divulgou nos últimos dias os números das atividades realizadas no mês de fevereiro na cidade de Rio Claro.

Ao longo de todo o mês de fevereiro, 331 atividades foram realizadas pelos profissionais em diferentes áreas e em diferentes frentes.

No mês de janeiro, a Defesa Civil realizou 26 acionamentos de outros órgãos, já em fevereiro, 30 acionamentos foram feitos, totalizando 56 neste ano de 2020. 30 ocorrências envolvendo danos em via pública foram registradas em fevereiro. Em janeiro, o número foi de 26.

Nenhuma ocorrência envolvendo incêndios na Feena, em matas, terrenos ou outros pontos foi registrada pelo órgão no último mês. E, em janeiro, apenas uma foi atendida.

Em relação ao monitoramento realizado em áreas de risco, a Defesa Civil fez 170 em fevereiro e 153 no mês de janeiro. Já as situações envolvendo animais, uma foi registrada em janeiro e uma segunda em fevereiro, totalizando duas no ano de 2020.

18 ocorrências com árvores foram atendidas em fevereiro e 16 no mês de janeiro. Trabalhos envolvendo fios e postes ocorreram na mesma quantidade nos últimos dois meses, cada um com sete registros.

A Defesa Civil também realizou operações conjuntas. Ao longo do mês de fevereiro, 12 foram registradas e, em janeiro, apenas duas. 15 operações com RPAS, que são os drones, foram executadas em fevereiro e 31 no mês de janeiro. Três quedas de materiais em via pública também foram registradas no último mês e apenas uma no primeiro do ano.

VISTORIA

Outro ponto importantíssimo do trabalho realizado pelo órgão no município são as vistorias em imóveis. O trabalho para verificar os danos em estruturas é sempre realizado com muita atenção, profissionalismo e afinco. Em fevereiro foram 22 e em janeiro 17.

Em fevereiro, os agentes da Defesa Civil participaram de quatro eventos e realizaram 29 atendimentos de outras origens.

Wagner Araújo é o capitão responsável pelo trabalho executado pela Defesa Civil de Rio Claro, sempre com muita responsabilidade.

De acordo com o secretário de Segurança do município, Marco Antônio Bellagamba, o demonstrativo desse trabalho positivo é o resultado de muito esforço e dedicação. “É um trabalho que muitas vezes pode parecer imperceptível, mas é só observamos o que está acontecendo no Litoral. Faz toda a diferença. Desde que assumimos essa gestão, estamos realizando mudanças, profissionalizando ainda mais nossos agentes, com cursos, treinamentos e vamos chegar onde queremos, no que foi proposto”, finaliza.