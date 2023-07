Foto: Arquivo JC

Ex-prefeito Du Altimari defende opção de troca do pontilhão por passagem na Avenida 7, hoje alvo de críticas devido às manobras de trens

Criticado por substituir o antigo pontilhão por uma passagem de nível na Avenida 7, no Centro de Rio Claro, o ex-prefeito Du Altimari defende seu projeto. “O gestor precisa ter uma visão mais abrangente em seus projetos. Quando fiz a passagem, já estava trabalhando pela mudança das oficinas. Através da passagem, unimos o shopping ao comércio do Centro. Havia um grave problema de segurança no pontilhão para os pedestres, principalmente mulheres, que não podiam passar por lá à noite. Não podemos pensar só em quem circula de carros. A mudança das oficinas para o Guanabara está evoluindo. O projeto já está em análise na Agência Nacional de Transportes Terrestres ( ANTT)”, defende. Sobre as queixas dos motoristas que ficam “presos” na Avenida 7 durante as manobras de trens, Du admite os transtornos, mas afirma que o município poderia estabelecer um diálogo com a Rumo para mudanças das operações para horários que não coincidam com os momentos de maior movimento no trânsito.

“Cordeirópolis está sempre no centro das discussões, pois puxa o debate dos municípios de pequeno porte para si. Desenvolvimento econômico, quando atrelado ao social, faz toda diferença na vida dos munícipes. Novidades estão por vir” Declarou o prefeito de Cordeirópolis, Adinan Ortolan (que também preside a Associação dos Municípios de Pequeno Porte do Estado de São Paulo – Amppesp), ao divulgar encontro com o superintendente da Fiesp, Alexandre Pflug (foto acima).

Costura

Na última quinta-feira (27), o presidente do PCdoB de Rio Claro, Ari Rios, e o secretário de Organização do PCdoB, Kadu, estiveram em Piracicaba no ato de filiação do presidente do Sindicato dos Servidores Municipais daquela cidade, Osmir Bertazzoni, e também para uma reunião com o deputado federal Orlando Silva. No bate-papo trataram sobre a possibilidade de emenda parlamentar para Rio Claro e também sobre a possibilidade de uma visita do deputado à cidade.

Presidente do PCdoB de Rio Claro, Ari Rios, deputado federal Orlando Silva e o secretário de Organização do PCdoB, Kadu

Debandada

Falando em PCdoB, a sigla e outros partidos como o PV, MDB e PDT viveram uma saia justa na semana que passou depois que foram listados pelo presidente do PT, Alan Rios, como integrantes do Movimento Rio Claro pela Democracia que estariam presentes no encontro para debater o aeroporto regional de Rio Claro. Logo após a publicação, todos destacaram que não estavam nesse debate.

W. O.

A “correria” para fazer o desmentido tem explicação. Muitas siglas de centro-esquerda e da própria esquerda vivem hoje o dilema de ter integrantes querendo fazer oposição à gestão do prefeito Gustavo Perissinotto, enquanto outros filiados ocupam cargos comissionados no governo. Ou seja, não podem mexer no “vespeiro” da venda da área do aeroporto.

Implosão

Ao promover o debate sobre o aeroporto, Alan Rios acabou “dinamitando” o Rio Claro pela Democracia. É nessas horas que aparece a força da estratégia adotada por Gustavo de neutralizar os opositores, abrigando-os sob as asas dos chamados cargos de confiança. E o episódio serve de alerta para o que vem para as eleições municipais do próximo ano.