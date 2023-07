Rogério Guedes, Maria do Carmo Guilherme e Ronald Penteado.

Ronald Penteado também estaria na lista dos interessados em ser vice de Gustavo Perissinotto na tentativa de reeleição no ano que vem

O partido conhecido por apostar todas as fichas numa bancada forte na Câmara pode mudar de rumo em 2024. O Progressistas também deseja agora estar na chapa com o prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) em sua tentativa de releição, tentando emplacar o nome do secretário de Serviços Públicos, Ronald Penteado. Naturalmente, o candidato a vice seria o atual, Rogério Guedes (PL, por enquanto), mas as frequentes e públicas divergências com o alcaide abrem brecha para que outros políticos entrem na disputa. Até o momento, falou-se muito em Maria do Carmo Guilherme (MDB), a ex-vereadora que por pouco não venceu Gustavo nas urnas em 2020 e agora integra seu governo. Quando o também emedebista Du Altimari voltou recentemente ao cenário político acenando que também pretendia voltar à disputa, a aposta em Maria pareceu ameaçada. Nos bastidores do MDB, porém, a informação é de que Du ainda não obteve apoio dos pares a ponto de já se considerar o candidato do partido. Nesse vácuo pode chegar o Progressistas, que herdou do MDB a facilidade de se adaptar e estar presente em todas as administrações municipais, inclusive ocupando secretarias, independentemente de qual grupo político esteja no comando.

Dividida

Não faltaram “pais” para a nova Areninha inaugurada em Rio Claro, desta vez no Jardim Novo (foto abaixo). Assim como na Avenida 29, vários partidos reivindicam para si a viabilização dos recursos do governo do estado para o projeto.

Dupla dinâmica

Pelos lados de Santa Gertrudes, o ex-prefeito Rogério Pascon (à direita na foto abaixo) já bateu o martelo para a disputa ao Executivo em 2024. Havia inicialmente uma dúvida se Pascon migraria para Rio Claro para entrar na batalha pela prefeitura, mas o ex-prefeito quer mesmo é estar de volta na antiga cadeira de onde exerceu dois mandatos. Só não está definido ainda por qual partido o ex-PTB estará em campanha. O que de acordo com Pascon falta pouco para definir e divulgar. Um detalhe já é dado como certo. Quem estará com Pascon como candidato a vice é Miguel Ribeirão (PSD) (à esquerda na foto abaixo), seu ex-secretário e indicado para a disputa de 2020, quando Gino (PL) saiu vencedor.

Agora vai?

Falando em disputa a prefeito, algumas vozes se levantaram após a filiação do médico José Grillo ao Solidariedade para analisar que sua candidatura não passa do ensaio. Questionado, o presidente do partido, Francisco Quintino, diz: “Vejo com imensa alegria que os muitos interessados em virem até mim animados com esta questão.

Isto mostra que o interesse há, construção de projeto político de centro, com boa aceitação. Em diversos segmentos da sociedade tenho visto que existe vontade de mudança, daí nossa disposição em levar adiante a discussão com a população para nova alternativa”. Ou seja, para o Solidariedade, essa vez será para valer.

Sem espaço

O lugar do pedestre nas ruas e avenidas de Rio Claro entrou em debate após a publicação no JC de queixas de leitores sobre carros parados em estacionamentos de estabelecimentos comerciais que também invadem parte ou até toda a calçada. A partir dessa publicação, vários outros cidadãos procuraram o JC para apontar pontos com problemas semelhantes, onde pedestres são obrigados a correr risco no asfalto. Mesas de bares, placas de propaganda e bancas de camelôs estão entre os obstáculos. São muitas as queixas, mas a cobrança é uma só, sobre onde anda a fiscalização tanto na área central, quanto nos bairros da cidade.