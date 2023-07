O outdoor da prefeitura de Rio Claro na rotatória da Rua 14 com a Avenida Visconde avisando que recapeou aquele trecho chama a atenção não somente para que o contribuinte saiba da melhoria. Nas redes sociais, o presidente do diretório municipal do Psol, Vinícius Rosa Rodrigues, publicou: “Qual o motivo de gastar dinheiro com placas espalhadas pela cidade indicando que houve um trabalho de recapeamento? Será que o trabalho é tão imperceptível que é preciso avisar com placas de mais de 5 m²? Será que as cidadãs e cidadãos de Rio Claro apoiam o uso de dinheiro público para financiar esse tipo de publicidade, que em nada nos interessa??”.

A questão da pavimentação e dos recapeamentos, aliás, vem ganhando muito espaço no campo da publicidade do governo municipal, a ponto de causar ciumeira em integrantes de outras secretarias em relação à “menina dos olhos” do prefeito Gustavo.

Fervo

Causou rebuliço nos bastidores da política de Rio Claro nessa sexta-feira (14) a publicação do deputado federal Alexandre Leite (União Brasil), que recebeu comitiva de Rio Claro. Na legenda da foto onde está na companhia do secretário municipal de Agricultura, Valmir Pinton, do vereador Rodrigo Guedes (do seu partido), e do vice-prefeito e secretário da Segurança, Rogério Guedes (do PL, mas que já estaria de malas prontas), o deputado escreveu: “A cada dia estamos avançando mais e confiantes de que o povo paulista terá à disposição os melhores nomes para as Prefeituras e Câmaras Municipais paulistas. Seguimos nossos atendimentos, conversando com nossos quadros e montando a melhor estratégia”.

Nova legenda

Após a publicação, já começou a ser dada como certa a mudança de Rogério Guedes para o União Brasil. Não é o que diz o vice-prefeito: “Não tem definição nenhuma, não tem especulação nenhuma. Nós estamos buscando recursos tanto para a Agricultura, como a Saúde de Rio Claro, e fizemos a parceria com o deputado”.

De mudança?

A possibilidade de Rogério Guedes migrar para o União Brasil pode ser parte de uma “dança das cadeiras” que estaria acontecendo no berço dos antigos democratas. A informação é de que o comando do ex-deputado Aldo Demarchi no diretório local já não existe desde o fim do ano passado, deixando brecha para um novo grupo.

Rádio Peão

Por outro lado, Aldo Demarchi já estaria de olho no comando do Republicanos, partido que já foi seu alvo no passado, sem sucesso. Procurado, o ex-deputado nega as mudanças, dizendo que se trata de “fake”. Sobre a falta de diretório do União em Rio Claro, Demarchi explica que apenas 60 municípios paulistas têm o diretório formado. “Agora deverão ser autorizadas as nominatas provisórias”.

Prefeito Gino de Santa Gertrudes no estúdio da Rádio Jovem Pan News.

Quando a gente chegou, por incrível que pareça, não tinham feito nada. Imagina você pegar uma Secretaria da Habitação que não tem projeto, não existia nada” – Gino, prefeito de Santa Gertrudes (foto acima), sobre a situação em que encontrou a Secretaria Municipal da Habitação quando assumiu a prefeitura.