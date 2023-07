Imagem ilustrativa. Foto: Governo de SP.

Integrantes do grupo que busca soluções para os transtornos no trânsito analisam decisão de troca de pontilhão por passagem de nível

O JC noticiou uma reunião no Gabinete do prefeito Gustavo para debater os problemas no trânsito de Rio Claro gerados pelas manobras de trens na região central. Na última terça-feira (18), o vereador Serginho Carnevale e o advogado Irineu Prado, em entrevista ao programa Farol, falaram sobre a busca de alternativas para minimizar o transtorno. Lógico que a conversa chegou à passagem da Avenida 7, que hoje concentra as queixas dos motoristas. Passagem construída no governo de Du Altimari, em substituição ao antigo pontilhão. “Na minha opinião, a passagem da Avenida 7 jamais deveria ser feita do jeito que foi. Eu não sei quais as razões, talvez a pressa para se entregar, foi um período eleitoral”, disse Serginho, ao defender que o local deveria ter recebido um novo pontilhão. “Para mim, foi o sonho de que pudesse fazer uma avenida ali na semana seguinte”, analisou Prado.

Vereador Serginho Carnevale e o advogado Irineu Prado.

Dança das Cadeiras

Segue a “novela” das articulações entre políticos e partidos. Na semana passada, publicamos a aproximação do vice-prefeito Rogério Guedes com o União Brasil, enquanto o ex-deputado Aldo Demarchi estaria migrando para o Republicanos. O vereador Irander Augusto, comandante da sigla, nega a aproximação: “Não procede essa informação, pois estamos próximos às eleições de 2024 e é normal surgirem essas conversas”. Não é o que disse Demarchi ao ser questionado na sexta-feira (21) em entrevista à Rádio Jovem Pan News. Segundo o ex-deputado, o convite para que vá para o Republicamos foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas. Por enquanto, Demarchi segue no União no Brasil, mas admite que analisa possibilidades.

Tarcísio de Freitas e Aldo Demarchi

Oficial

Na participação na rádio, Aldo Demarchi também declarou que segue tentando reverter o cancelamento das obras na “rotatória da Viviani” no acesso à Rodovia Washington Luís. Segundo o ex-deputado, que agora é técnico voluntário na Comissão de Transportes da Assembleia, a Eixo-SP vai agora divulgar o que levou à mudança de local do investimento.

Nomes

A expectativa agora é pela divulgação dos motivos que levaram à mudança. Há quem garanta que houve interferência de liderança de Rio Claro para que os recursos fossem destinados à construção de uma nova rotatória no caminho para Santa Gertrudes, deixando o caótico acesso do km 174 de lado. O que aumenta, e muito, o interesse pelo caso.

Herança

A decisão de aterrar o pontilhão e fazer uma passagem de nível na Avenida 7 já teve opositores no momento em que foi anunciada. Embora a troca tenha acontecido na gestão de Altimari, e a herança tenha ficado para Gustavo, o atual prefeito não é tão isento do caso, já que na época era secretário no governo do emedebista e considerado com poder de influência.