Aeroporto municipal de Piracicaba. Foto: Divulgação

“Tem muito doutor e falso profeta nessa casa” Vereador Rafael Andreeta (sem partido) durante a sessão de votação dos projetos de venda da área do aeroporto e de empréstimo de R$ 50 milhões na Câmara Municipal.

O vereador Rafael Andreeta (sem partido)

“Spoiler”

Classificado como “fake news” pela administração municipal, o vídeo do advogado Fred Martins sobre venda do aeroporto e empréstimo de 50 milhões que circulou pelo WhatsApp passou de ficção a documentário em menos de uma semana. O que teria irritado o prefeito Gustavo Perissinotto foi o “spoiler” feito por Fred em relação aos dois bombásticos projetos, além da suspeita (praticamente certeza) de vazamento das informações discutidas durante secreta reunião do comandante do Executivo com os vereadores para tratar das duas propostas muito antes dos dois assuntos virem à tona. O vídeo acabou “atropelando” a estratégia.

Advogado Fred Martins

Corrida maluca

Em entrevista à Rádio Jovem Pan News na última sexta-feira (4), o prefeito Gustavo se mostrou confiante em que Rio Claro vai sediar o aeroporto regional. Ao ser questionado da pressa em aprovar o projeto da área do aeroporto em apenas três dias no Legislativo, Gustavo se defendeu, dizendo que é “por conta do tempo da política. Tem uma bola quicando pra gente jogar na cara do gol”. O prefeito afirmou que a demora de Rio Claro poderia levar o projeto do aeroporto regional para Piracicaba. Na prática, porém, não há nenhuma definição. Além de Piracicaba, Limeira também segue firme na disputa, nenhuma com confirmação de vinda de recursos federais.

Prefeito Gustavo Perissinotto

Do próprio bolso

Segundo Gustavo, Rio Claro vai ter sim um aeroporto regional, construído com recursos próprios, porque essa denominação não precisa vir de Brasília. Ou seja, cada cidade da região pode construir sua própria pista e chamar de regional. O que não se garante é movimentação suficiente para garantir a subsistência de tantos aeroportos. Não é o que o prefeito apregoava até junho. Na época, numa outra entrevista na rádio, Gustavo criou expectativa dizendo que faria anúncio em 24 de junho, aniversário da cidade, o que não aconteceu. A certeza do apoio da Infraero para Rio Claro, inclusive com vinda de dinheiro do governo federal, não se concretizou. Enquanto isso, o prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida, realiza licitação para recapear a pista que já existe na cidade.

Prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida. Foto: Câmara Municipal/Pircicaba

Última gota

O desgaste da dupla Gustavo Perissinotto/Rogério Guedes, que culminou com o prefeito de Rio Claro exonerando seu vice do cargo de secretário da Segurança na sexta-feira (4), já teria começado durante a campanha eleitoral e teve um dos ápices na crise de ataques às escolas, quando Rogério tomou a frente e anunciou providências que depois não foram sustentadas por Gustavo. A expectativa agora é pelo clima que vai se instaurar no Paço a partir desta segunda, com o retorno do vice agora para ocupar cargo único.

Tabuleiro

A exoneração também é avaliada como “pá de cal” nas tentativas de manter a chapa Gustavo/Rogério para a disputa da reeleição. Nos corredores, ainda na sexta, já se falava sobre as consequências da decisão de Gustavo na bolsa de apostas de quem poderá vir a ser seu candidato a vice. A emedebista Maria do Carmo agora já estaria convencida de que sua melhor opção é tentar voltar à Câmara, o que pode abrir espaço para novas combinações, como no caso do secretário Ronald Penteado (Progressistas).

EM DUPLA – Integrantes do novo PV e do PC do B se aproximam para discutir as eleições municipais. Em julho aconteceu o primeiro encontro com a presença dos novos comandantes do Partido Verde em Rio Claro, Ricardo Campeão, e José Aparecido Alves Martins, o Véio (à esquerda, na foto, juntamente com o presidente do PC do B, Ari Rios). Lembrando que a federação agrega também o PT, que não esteve na reunião. A informação oficial é de que o encontro foi “para discutir a eleição de 2024, formação de chapa para vereadores e organizar junto com o PT a discussão de nomes para prefeito e vice”.