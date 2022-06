O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro realiza atendimentos pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. O atendimento eletrônico fornece uma gama de informações ao usuário, inclusive, quais documentos são necessários apresentar para o atendimento presencial, na sede do Daae, de acordo com cada tipo de solicitação.

“Trabalhamos para atender a população sempre da melhor maneira. Este é mais um passo na melhoria do atendimento”, destaca o superintendente da autarquia, Osmar Junior.

Para ter acesso ao serviço, o usuário precisa ter instalado o aplicativo de mensagens em seu celular e deve adicionar em seus contatos o telefone (19) 9.9290-6424 e entrar em contato pelo Whatsapp. O usuário recebe, então, opções de atendimento a serem escolhidas por números.

Também é possível acessar o atendimento eletrônico do Daae clicando no logo do WhatsApp, que está na página inicial do site do Daae, no endereço www.daaerioclaro.sp.gov.br.O horário do atendimento pelo Whatsapp é das 8 às 18 horas, em dias úteis. Em outros dias e horários, o usuário deve ligar para a Central de Atendimento do Daae, na linha 0800-505-5200, que funciona 24 horas, todos os dias e atende chamadas de telefones fixos e celulares.

“É necessário estar com a fatura de água e esgoto em mãos para informar os dados solicitados, como o Código do Cliente e o dígito, que constam na conta”, ressalta o superintendente.

Assim como no atendimento telefônico, no atendimento via WhatsApp o usuário pode tratar de todos os assuntos relacionados à fatura, como solicitação de segunda via, verificação de débitos, revisão da conta, parcelamentos, débito automático, alteração de titularidade, data de vencimento e endereço para entrega. Também pode solicitar serviços, como religação de água, pedir verificações, relatar furto ou danos no hidrômetro, além de informar vazamentos e fazer reclamações e agendamento de atendimento.

O Daae esclarece que a padronização e solicitação de nova ligação de água e esgoto são feitas somente de maneira presencial e podem ser agendadas tanto no atendimento virtual como pelo 0800 do Daae.

A sede do Daae fica na Avenida 8A, 360, no bairro Cidade Nova e o atendimento presencial é feito das 8 às 16 horas, de segunda à sexta.