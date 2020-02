Daae finaliza conserto e abastecimento de água deve ser normalizado na manhã de domingo

O Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) deverá finalizar no final da noite deste sábado (15 fevereiro de 2020) o conserto de uma adutora que se rompeu no início da manhã na Avenida Ulysses Guimarães em razão de um pico de energia elétrica que paralisou as máquinas da Estação de Tratamento de Água 1, no bairro Cidade Nova.



De acordo com a equipe técnica do Daae, durante a madrugada de sábado para domingo o abastecimento de água voltará a ser feito. A previsão é de que a situação seja normalizada durante a manhã de domingo.

Desde o rompimento da adutora, o Daae está trabalhando intensamente para consertar a adutora.

Os bairros abastecidos pela ETA 1 são: Bela Vista, Cidade Nova, Vila Alemã, Santa Cruz, Santana, Centro, Cidade Jardim, Saúde, Copacabana, Bairro do Estádio, Cidade Claret, Vila do Rádio, Jd. Inocoop, Jd. Mirassol, Jd. Novo, Jd. Anhanguera, Jd. Kennedy, Jd. Donângela, Jd. Conduta, Jd. do Trevo, Jd. Nova Veneza, Vila Operária, Vila Paulista, Vila Santo Antonio, Vila Indaiá, Vila Aparecida, Vila do Horto, Consolação, Parque Flórida, São Benedito, Itapuã, bairro Olímpico e Porto Fino.

O Daae informa ainda que ao restabelecer o abastecimento após a conclusão dos reparos, há um aumento temporário na pressão em alguns pontos da rede, o que pode deixar a água com um aspecto “esbranquiçado”. Neste caso, a água está apenas cheia de ar, podendo ser consumida normalmente.

A normalização da pressão e o abastecimento serão restabelecidos aos poucos e serão realizadas descargas na rede. Poderá haver casos pontuais de cor escura na água, que devem ser relatados à Central de Atendimento do Daae, pelo telefone 0800-505-5200.