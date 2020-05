Pesquisa elaborada pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) de Rio Claro, com 77 representantes de indústrias, comércios e serviços do município, aponta que 75,5% do empresariado da cidade e região já sente o impacto da pandemia do novo coronavírus nas empresas. A cidade enfrenta a crise desde o mês de março através de distanciamento social e a decretação da quarentena, determinada pelo Governo Estadual, em que somente atividades essenciais podem continuar funcionando abertamente ao público. Rio Claro registrava, até esse sábado (16), 48 casos positivos da Covid-19.

O levantamento do Ciesp tem como objetivo ampliar e entender melhor a situação das empresas e da economia neste período. De acordo como diretor Anselmo Quinelato “com essa pesquisa poderemos identificar as demandas do setor produtivo e direcionar esforços para ajudar os nossos associados e a nossa comunidade a superar este momento difícil. Acreditamos com isso estar dando a nossa contribuição para a saída de uma crise sem precedentes na nossa história”, informa.

João Zaine, gerente regional, diz que os números mostram que a crise já afetou de maneira muito acentuada praticamente todos os setores da economia, com raras exceções, e que a retomada será lenta. “Também podemos observar que existe uma dificuldade para as empresas terem acesso prático às medidas e produtos anunciados pelo Governo Federal”, acrescenta à reportagem do JC. O material, que teve colaboração da Associação Comercial e Industrial de Rio Claro (Acirc), traz panorama de Rio Claro, Santa Gertrudes, Corumbataí, Ipeúna, Itirapina, Araras e Leme.

Resultados

A pesquisa aponta que numa escala em que “1” é o melhor cenário e “10” o pior, 27,3% do empresariado estima que o pior cenário da pandemia atingirá o seu negócio. Outros 23,4% responderam o cenário “8”, enquanto 9,1% apontaram um nível “9” de impacto. Quando questionados em quanto tempo acontecerá este impacto, 75,5% do empresariado afirma que já sente os efeitos negativos da crise. Já para 20,8% dos entrevistados os resultados devem aparecer entre um e três meses.

Diante da paralisação na maioria dos setores, as vendas são diretamente atingidas. Para 24,1% do empresariado nenhum tipo de serviço/produto está sendo vendido até o momento, enquanto para 21,5% as vendas estão de 61% a 70% piores. Entre os problemas que as empresas estão enfrentando nesta pandemia está o cancelamento ou suspensão de vendas para 18,1%, já a prorrogação de prazos de recebimento ocorre para outros 16,6%.

Do total de entrevistados, 21,8% optou pelo regime de trabalho home office, 17,8% concedeu férias para parte dos empregados e 12,6% reduziu a carga horária. Para 31,9% do empresariado estima-se que em seis meses seus negócios voltarão à normalidade. Para 11,1% em 10 meses e 9,7% em oito meses ou mais de um ano.

Confira o resultado da pesquisa na íntegra:

Metodologia

Com a intenção de ter uma visão geral da economia da regional, a pesquisa do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) incluiu não só as indústrias, mas também o setor de comércio e serviços de toda a região de Rio Claro de 23 de abril a 7 de maio.