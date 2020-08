Fechado desde o mês de março por conta da pandemia do novo coronavírus, o Lago Azul de Rio Claro passou a contar nos últimos dias com a movimentação dos funcionários da prefeitura de Rio Claro que iniciaram uma série de intervenções na área com o intuito de melhorar o espaço para a população.

Entre os anúncios estão nova iluminação que utiliza lâmpadas de led, 32 câmeras de monitoramento, a volta dos pedalinhos, sinal de internet gratuita, novo mirante, 50 novas lixeiras, reformas de quadras esportivas e implantação de calçamento da orla com um custo de R$ 277 mil, recurso do governo federal.

No entanto, uma situação relacionada ao meio ambiente entrou no centro das atenções com o corte total de uma árvore. Fotos e áudios passaram a circular nas redes sociais e grupos de WhatsApp denunciando a prática sem um possível laudo ou autorização.

A reportagem do Jornal Cidade foi até o local, constatou o fato e procurou a administração municipal, que em nota afirmou: “Ao contrário do que está sendo divulgado por uma minoria, a Polícia Militar Ambiental é nossa parceira e tem acompanhado de perto os trabalhos que, por sua vez, são feitos todos baseados em laudos. No da árvore em questão, a espécie tem uma raiz imensa e que estava saindo debaixo do solo e ficando exposta, inclusive com o perigo de acidentes. Inúmeras outras árvores adequadas, entre elas frutíferas, serão plantadas. O Lago Azul irá se tornar um dos maiores pontos turísticos da região com atrativos para toda a família e voltado para a inclusão com acessibilidade”.

Previsão

De acordo com a administração municipal, está previsto para o dia 30 de setembro o término dos trabalhos de melhorias no espaço