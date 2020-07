O boletim da Vigilância Epidemiológica da Fundação Municipal de Saúde aponta nesta terça-feira (7) que 611 pessoas diagnosticadas com coronavírus, em Rio Claro, estão em isolamento domiciliar. Em comparação com a segunda-feira (6), o número caiu, visto que eram 639 pessoas nesta condição.

As autoridades de Saúde informam que o isolamento é uma das condições mais favoráveis para se impedir a proliferação do vírus. Desde o mês de março que Rio Claro está em quarentena com isolamento social determinado pelo Governo de SP.

O número de recuperados também aumentou em 24 horas, passando de 616 para 698 pessoas. O município tem 77 pessoas internadas por coronavírus, o que inclui casos suspeitos, sendo que 29 pessoas estão em leitos públicos e 48 em leitos particulares.

Deste total, 21 pessoas recebem cuidados em Unidade de Terapia Intensiva, com 15 pacientes no SUS e seis na rede particular. O total de óbitos confirmados permanece em 42 e há dois em investigação. Até o momento 698 pessoas se recuperaram da Covid-19 na cidade.