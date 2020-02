Confirmado: homem baleado em Santa Gertrudes foi vítima de homicídio

As autoridades de segurança de Santa Gertrudes estão na tarde desta terça-feira (25) em busca do autor dos disparos que mataram um homem em Santa Gertrudes.

A vítima foi identificada como Michael Ribeiro e de acordo com apurado até o momento ele teve um desentendimento no domingo (23) com um indivíduo que nesta terça, ao ver a vítima passando de carro pela rua efetuou disparos. Michael mesmo baleado conseguiu fugir e no desespero de se esconder entrou com o veículo na garagem de uma residência que não é a que ele mora mas acabou vindo a óbito.

O criminoso já foi identificado e está foragido neste momento.