Black June acontece nos dias 17 e 18 na antiga Estação Ferroviária (foto Alexandre Batista- Dudu- Samba e Companhia)

A prefeitura de Rio Claro segue nos próximos dias com o calendário de eventos de aniversário de 196 anos do município. Confira algumas das atividades programadas e participe: Neste domingo (11) acontece na Philarmônica a tradicional Seresta, às 10h30. Quem optar pelo Centro Cultural prestigiará o espetáculo teatral “Wandinha”, às 15h. E para encerrar, às 15h30, no Lago Azul, o público terá mais uma edição do projeto 4 e Meia, com as bandas Bloodmary e Sala Especial.

Na terça-feira (13) acontecerá o Primeiro Encontro de Agentes Ambientais Mirins com o tema “Soluções Simples e Sustentáveis”, em dois horários, às 8 e 15h, no auditório do NAM (Núcleo Administrativo Municipal). Já a quarta-feira (14) contará com o Stand Up de Jonathan Nemer em “Não Sei Namorar”, no Centro Cultural, às 20h.

Na quinta-feira (15), o público poderá conferir na Igreja Luterana, na Avenida 14, no Centro de Rio Claro, a apresentação da Orquestra e coral dos alunos da Sinfônica de Rio Claro, às 20h. Na sexta-feira (16), ocorrerá o desfile de abertura do Campeonato Municipal, no ginásio Felipe Karam, às 19h30. No mesmo horário irá acontecer o Festival de Inverno da Escola de Dança Patrícia Pessenda, no Centro Cultural.

O sábado (17) começará às 9h com o “Audote”, feira de adoção de animais, no Petcamp, na Rua 11 com a Avenida Visconde. Na área esportiva, a programação do sábado seguirá com jogos de voleibol da APV, Sub-17 Masculino, Rio Claro X Piracicaba, no Miniginásio Mané Bortolotti, às 15h. Outros jogos que irão acontecer às 15h e às 17h são os da Federação Paulista de Basquete, Sub-16 e Sub-18, Rio Claro x Palmeiras, no Ginásio Felipe Karam.

No setor cultural, às 17h se iniciará o Viva Rio Claro, na Casa de Cultura, na Rua 4 entre as avenidas 11 e 13. além da Black June, festa que une elementos da tradição junina à cultura black, agora na antiga Estação Ferroviária, na Rua 1, a partir das 18 horas. O cantor Netinho de Paula é a principal atração da festa, que também terá praça de alimentação e vários expositores.