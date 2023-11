Supla será a grande atração no sábado, dia 11, do do Festival de Videoclipe de Santa Gertrudes. Foto: Divulgação/Supla

Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 10 a 12 de novembro. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

SEXTA-FEIRA (10)

MERCADÃO – Balaio de Gato é quem anima a noite de sexta-feira no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1.345, no Centro. O local oferece diversas opções gastronômicas.

FESTA DO FRANGO – A primeira edição da Festa do Frango acontece neste final de semana na antiga Estação Ferroviária de Rio Claro, na Rua 1. O evento acontece das 19 às 23 horas e será animado por União de Amigos e Marcos Túlio e Di Rodrigues.

FESTCLIP – O tradicional Festival de Videoclipe de Santa Gertrudes teve início na quinta-feira e segue nesta sexta. A partir das 19h30 acontece a abertura, seguida da Mostra Santa-gertrudense, Curta convidado, Mostra Faça Você Mesmo, Mostra Competitiva Nacional e, para encerrar a noite, show com Gatos Pretos. No Auditório Municipal “Leandro Filier Neto”, na Rua 1, 790.

MOSTRA TEATRAL – Acontece nesta sexta, às 23h30, no Museu Amador Bueno da Veiga, localizado na Avenida2 com a Rua 7, no Centro de Rio Claro, a Mostra Teatral. O espetáculo A última Floresta será apresentado pela Cia. Tempero D’Alma de Artes Cênicas, com direção de Cláudio Lopes. Limite d e 100 pessoas.

SEGREDOS DE MAFÊ – Nesta sexta-feira, a partir das 20 horas, em Rock A² no Segredos de Mafê, na Avenida 38-A, 1.008, na Vila Alemã. Reservas devem ser feitas pelo telefone (19) 99819-7538.

SAMUCA – Tem Botecando Especial de Aniversário 49 anos de aniversário da Escola de Samba Samuca, a partir das 20h30. Show com Aninha Barros e Bateria Ritmo Envolvente. Na Avenida 9, 1.200, na região central de Rio Claro.

BLACK RIO – Os jornalistas do Rio de Janeiro Luiz Felipe de Lima Peixoto e Zé Octávio Sebadelhe são pesquisadores, escritores do livro “1976 – Movimento Black Rio” e produtores da exposição que a Casa de Cultura Paulo Rodrigues inaugura nesta sexta -feira, nas comemorações do Mês da Consciência Negra. Além de fotografia do artista Almir Veiga, o artista rio-clarense Mitones é convidado especial e sua arte também estará na exposição. O evento é às 15 horas, na Casa de Cultura, localizada na Rua 4, 563, entre as avenidas 11 e 13, Centro. A entrada é gratuita.

SÁBADO (11)

MERCADÃO – Gika e Samba de Fato sobem ao palco do Mercado Municipal de Rio Claro a partir das 13h30 de sábado, animando a tarde dos presentes. E às 18h30 a banda B.A.M.S. é quem comanda o show. Na Rua 8, 1.345, no Centro.

FESTA DO FRANGO – Evento segue no sábado, das 19 às 23h30, com diversas opções gastronômicas e espaço para toda família. A música ao vivo fica por conta de Mary Rocha e Trio Danada.

FESTA DA MANDIOCA – Sábado, a partir das 18 horas, tem o primeiro dia da terceira edição da Festa da Mandioca. A música ao vivo fica por conta de Denis Lucas. Haverá diversas opções gastronômicas, na Rua 3-A, 1.155, na Vila Martins.

FESTCLIP – O último dia do Festival de Videoclipe de Santa Gertrudes tem início às 16 horas. Haverá palestra de Clemente Nascimento, abertura oficial às 19h30, DJ Ursão, Mostra Competitiva Nacional, Cerimônia de Premiação e, fechando a noite com chave de ouro, show com o roqueiro Supla. Na Rua 1, 790, no Centro de Santa Gertrudes, no Auditório Municipal “Leandro Filier Neto”.

MOSTRA TEATRAL – Neste sábado segue a Mostra Teatral de Rio Claro, com apresentação a partir das 19 horas, na Sociedade Philarmônica de Rio Claro, na Rua 5 com Avenida 5, no Centro. A peça “A Origem” será apresentada pela Cia Tempero D’Alma de Artes Cênicas. A direção é de Cláudio Lopes e a classificação etária é de 14 anos. Limite de 100 pessoas.

AUDOTE – A 12ª edição da Feira de Adoção Audote, no Jardim Público de Rio Claro, na Rua 3, no Centro, em frente ao coreto. O evento terá cães e gatos adultos e filhotes. A pessoas interessadas em adotar, é fundamental que porte documento pessoal, comprovante de endereço, fotos da residência, guia ou caixa de transporte.

UMA NOITE NO MUSEU – Os fãs de Elvis Presley podem curtir o tributo ao ídolo gratuitamente no “Uma noite no Museu 10” neste sábado (11) às 18 horas no Museu Amador Bueno da Veiga (Avenida 2, 572, Centro).

MISSA – Acontece na Paróquia São José Operário, no bairro São Miguel, a partir das 18h30, missa da pastoral afro.

JANTAR – O Grêmio da Bela Vista, localizado na Avenida 8-A, 1.225, na Bela Vista, recebe o Jantar Dançante da Unegro, a partir das 19 horas. O valor da adesão é de R$ 80,00.

DOMINGO (12)

MERCADÃO – A banda Xeque Mate anima a tarde do Mercado Municipal de Rio Claro no domingo, a partir das 12h30, com muita música de qualidade. O mercado fica na Rua 8, 1.345, no Centro.

FESTA DO FRANGO – No último dia de evento, a Festa do Frango começa mais cedo, a partir das 11 horas, e segue até as 20 horas, com diversas opções gastronômicas para toda família. Os shows ficam por conta de Tem Fuzuê, Léo Scatolini e Musical 3D.

FESTA DA MANDIOCA – Segue neste domingo, das 11 às 19 horas, na Rua 3-A, 1.155, na Vila Martins, a terceira edição da Festa da Mandioca. O evento conta com diversas opções gastronômicas e terá também show ao vivo de Cristiano Bressani e no almoço porco no rolete.

CORUMBATAÍ – Tem feira livre a partir das 9 horas na Praça Central de Corumbataí neste domingo. Comidas, artesanato, flores e muito mais. Espaço para toda família, com entrada gratuita. Feira segue até as 14 horas.

FLIRC – Acontece de 13 a 15 de novembro, das 9 às 21 horas, no Centro Cultural “Roberto Palmari”, a I Feira Literária de Rio Claro. Haverá bate-papo literário, oficinas, shows, mesas-redondas, venda, troca e doação de livros. O Centro Cultural fica na Rua 2, 2.880, na Vila Operária. O Jornal Cidade estará presente na feira com um stand, oferecendo diversas promoções para quem fizer assinatura no local, sorteio de brindes e muito mais!

UVA – A Escola de Samba UVA realiza um super ensaio geral com todos os seus setores. O evento acontece a partir das 18 horas, na quadra da escola, na Rua 3-A, 1.155, na Vila Alemã, em Rio Claro. Haverá presença da bateria Fúria.

TRETA DO LAGO – A 26ª edição do evento acontece no Centro Cultural, em Rio Claro, a partir das 14 horas. Além de artistas e atrações de outras cidades, o Treta abrirá espaço para apresentações de grupos de break, batalhas de MCs, Graffiti, DJ, entre outros. O evento contará com apresentações de DJ Roo e 288 crew, Graffiti – Maga e Misa Ops crew, Batalha com 16 MCs, Lwis Mc, Lc Shock, Jhow K Causa Perdida, Sentimento Real, apresentação Black White Crew e show com Nego Max. Ver abaixo algumas fotos da edição passada

ZUMBA – Toda terça e quinta acontece no Lago Azul, às 19 horas, totalmente gratuitas, aulas de zumba para toda população. A ação é uma parceria entre a prefeitura e a professora responsável é Priscila Rigo Nakamura. As aulas acontecem em frente à Sapataria Lago Azul.

ELAS CANTAM POR ELA – Evento em prol da arrecadação virtual para cirurgia de Fiah acontece no dia 13 de novembro, a partir das 20 horas, no Grupo Ginástico Rioclarense. Os ingressos podem ser comprados pelo site https://encurtador.com.br/iwz59.