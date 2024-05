Agenda Cultural do JC para este final de semana, confira!

Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 31 de maio a 02 de junho. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

SEXTA-FEIRA (31)

MERCADÃO – Sexta tem a banda Blood Mary, a partir das 19 horas, com muita música de qualidade, no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 9, 1345, no Centro.

AJAPI – A comunidade de Ajapi está em contagem regressiva para a celebração da 47ª Festa em Louvor a Santo Antônio. O evento, organizado pela Paróquia Santo Antônio, terá uma programação diversificada. Para os fiéis, estão programadas trezenas em honra ao santo, que acontecerão diariamente entre os dias 31 de maio e 12 de junho, sempre às 19h30; sendo que, aos sábados (dias 1º e 8 de junho), o horário será excepcionalmente às 18h30. Na parte festiva, a programação não deixa a desejar. A quermesse contará com música ao vivo, no dia 1º, show com a banda Ruddy Bass.

CHOPP E CIA – Sexta tem a banda Komossomos a partir das 20 horas, no Chopp e Cia, na Rua 2, esquina com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

MADUREIRA – Jean Martins anima os presentes com diversos estilos a partir das 19 horas, no Madureira Bar e Gastronomia, na Avenida 2, entre as ruas 6 e 7, no Centro da cidade.

SEGREDOS DE MAFÊ – Tem música ao vivo nesta sexta, a partir das 20 horas, com Edy e Maurão, tocando o melhor do rock acústico. A entrada é gratuita. Na Avenida 38-A, 1008, na Vila Alemã, em Rio Claro. Reservas pelo telefone (19) 99819-7538.

JOAQUINA – A festa desta sexta será comandada pelas DJ’s Lia e Poli, a partir das 23 horas, na “A Noite é Delas”, no Joaquina Lounge Bar, localizado na Rua 14, 2486, no Jardim São Paulo.

SÁBADO (1º)

MERCADÃO – A banda Projeto C.O.P.S. é quem anima a tarde de sábado, a partir das 14h30, no Mercado Municipal. A partir das 18h30 tem Bruno Santos com o melhor do samba e pagode. Na Rua 8, 1345, no Centro.

NOITE ITALIANA – Acontece neste sábado a 50ª Noite Italiana Festa dela Repubblica, na Sociedade Italiana de Rio Claro, a partir das 19h30. Informações sobre as adesões pelo telefone (19) 3524-3022 ou pessoalmente, na Rua 4, 1334, entre as avenidas 4 e 6, no Centro da cidade.

SESI – A Epifania Cia. de Teatro comemora 14 anos de existência com uma turnê pelo estado de São Paulo, apresentando o espetáculo “No Cantinho com Você”, com texto original e inédito, dirigido por Samir Signeu. Em Rio Claro o espetáculo fará uma apresentação única e gratuita no Sesi Rio Claro, no dia 1º de junho, às 20h, na Avenida M-29, 441, no Jardim Floridiana.

S. J. BATISTA – A Festa do Padroeiro começa neste final de semana, no sábado e domingo, a partir das 19 horas, na Matriz de São João Batista, localizada na Rua 6, sem número, no Centro de Rio Claro. Muitas delícias e diversão para toda família.

N. S. DAS GRAÇAS – Termina neste final de semana a tradicional quermesse da capela Nossa Senhora das Graças, localizada na Rua 10-A com Avenida 40-A, na Vila Nova. Com comidas típicas, barraca de doces, brincadeiras, barraca da roleta, música ao vivo e muito mais. A partir das 18h30.

STO ANTÔNIO – Começa neste final de semana, sábado e domingo, a partir das 19h, na Capela de Santo Antônio, na Rua P-4 com avenidas P-23 e P-25, na Vila Paulista, mais uma edição da tradicional quermesse, com muitas delícias e diversão para toda família.

CHOPP E CIA – Danis and Vinis tocam os melhores clássicos do rock dos anos 50, 60, 70 e 80, a partir das 20 horas, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

MADALENA – Neste sábado, quem agita a noite no Madalena Live Music é a DJSteff e o cantor Vinicius Pardini, a partir das 23 horas, na Rua 5 com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

MADUREIRA – Tem música ao vivo e muita festa com a Sinergia e convidados, a partir das 19 horas, no Madureira Bar e Gastronomia, na Avenida 2, entre as ruas 6 e 7, no Centro de Rio Claro.

CERVEJARIA – A banda Xeque Mate é quem anima a noite de sábado na Cervejaria Mazzeo, a partir das 18 horas, na Avenida 22, 790, no bairro Santana, em Rio Claro.

CORDEIRÓPOLIS – A quermesse de Santo Antônio segue neste sábado e domingo na cidade de Cordeirópolis, na praça central do município. Sempre a partir das 19 horas, com muitas delícias tradicionais da festa. Evento integra calendário de aniversário do município.

JOAQUINA – No sábado a animação fica por conta de Dj Diveras, do Rio de Janeiro e DJ Naomi X, a partir das 23 horas, na Rua 14, 2486, no bairro Jardim São Paulo.

DOMINGO (2)

MERCADÃO – A banda Black Rádio anima a tarde de domingo, a partir das 12h30, no Mercado Municipal de Rio Claro, na Rua 8, 1345, no Centro.

MÚSICA – Tem a tradicional Seresta, a partir das 10 horas, na Sociedade Philarmônica de Rio Claro, localizada na Rua 5 com Avenida 5, no Centro. Entrada gratuita. No local são comercializados petiscos e bebidas.

VETERANOS – A Sociedade Beneficente Cultural Dançante Veteranos de Rio Claro recebe neste domingo a banda Santa Fé, da cidade de Pirassununga, a partir das 15 horas, para mais um show imperdível. Evento acontece na Avenida 8, com a Rua 10, 979, no bairro Santa Cruz.

CHOPP E CIA – Acontece neste domingo, a partir das 19 horas, a Festa Junina do Chopp e Cia, com Paula Mally, no Domingo de Viola, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

FEIJOADA – A Associação Espírita Francisco Candido Xavier realiza no dia 9 de junho, a partir das 11h30, no Salão da USE, localizado na Avenida 19, entre as ruas 13 e 14, no bairro Consolação, sua feijoada. As adesões de almoço no local custam R$45,00 por pessoa e a marmitex, com a feijoada completa, R$75,00. As bebidas são à parte. Informações de adesões pelos telefones (19) 99831-5721 ou (19) 98192-3272 ou na Rua 2, 1604, no Centro e na Casa Chico Xavier, na Rua São Pedro, 41, em Santa Gertrudes.

ADESÕES – Já estão à venda as adesões da Feijoada do GACC, que acontece no dia 15 de junho. O valor é de R$70,00 e acompanha arroz branco, couve, vinagrete e farofa. A retirada será a partir das 11 horas, na Avenida P17, 253, na Vila Paulista. Informações pelos telefones (19) 99621-9518 ou 3534-5612.