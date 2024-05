Banda de Rio Claro faz apresentações no país e mundo afora.

Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 10 a 13 de maio. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

SEXTA-FEIRA (10)

GINÁSTICO – Bingo da melhor idade acontece no Grupo Ginástico Rio-clarense, localizado na Rua 2, entre as avenidas 3 e 5, no Centro da cidade. Evento acontece a partir das 15 horas.

FESTA ITALIANA – Termina neste final de semana, nesta sexta e sábado, a partir das 18h30, a 13ª Festa Italiana de São Luís Orione. São muitas opções de comidas típicas, música ao vivo, espaço para as crianças e entrada gratuita. A festa acontece na Capela de Santa Luzia, na Avenida 24-a, no bairro Bela Vista, em frente à Unesp.

MERCADÃO – A banda Fênix anima a noite, a partir das 19 horas, no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1345, no Centro da cidade. O espaço oferece diversas opções gastronômicas para toda família.

SUJINHO’S – Música ao vivo com Lu Dionísio, a partir das 21 horas, na Avenida 24-A, na Bela Vista.

FÓRUM – Rio Claro realiza nessa sexta-feira (10) e sábado o 1º Fórum de Saúde da População Negra, que promoverá diálogos sobre saúde e bem viver desta população. A atividade irá abordar prevenção, promoção e atenção à saúde da população negra na rede saúde do município. A abertura será hoje. às 19h30, e na sequência o público irá acompanhar apresentação sobre política nacional de saúde da população negra, ministrada por Stephany Damasceno, assessora técnica para equidade racial em saúde do Ministério da Saúde. No sábado a programação inclui duas rodas temáticas. Às 9 horas o debate envolverá equidade, integralidade e universalidade – garantia dos princípios do SUS. Às 11h30 a roda temática discutirá prevenção, promoção e atenção à saúde da população negra. No auditório do Claretiano.

CHOPP E CIA – Pagode Sto Dia anima a noite de sexta-feira, a partir das 19 horas, o Chopp e Cia, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro.

NOVENA – Primeiro dia da novena O Espírito Santo e os Enfrentamentos dos Medos, com Pe. José Maria , a partir das 19h30, na Rua 6JG, 292, no Jardim Guanabara II.

QUERMESSE – Acontece nesta sexta, sábado e domingo, a partir das 19 horas, quermesse em louvor à Nossa Senhora Auxiliadora, no pátio da igreja matriz de Santa Gertrudes, localizada no Centro da cidade .

SHOPPING – O Shopping Rio Claro promove sua tradicional Cantata Especial de Mães com apresentações de corais formados por crianças, jovens e adultos da cidade, atraindo um grande público. Nesta sexta às 19h30 é a vez da Escola Maria Isabel e no sábado às 18h Escola Qualificamax e às 19h30 Escola de Música Sol Arte. Na praça de alimentação, gratuitamente.

SÁBADO (11)

UMA NOITE NO MUSEU – A Ópera Queen é a atração da 13ª edição do evento Uma Noite no Museu, que acontece neste sábado, a partir das 18 horas, no Museu Amador Bueno da Veiga, localizado na Avenida 2, 572, no Centro, com entrada gratuita.

MÚSICA – Acontece neste sábado, a partir das 21 horas, no Centro Cultural “Roberto Palmari”, localizado na Rua 2, 2880, na Vila Operária, o show Rubber Soul Beatles in Concert (foto da capa). Com um repertório para lá de especial, a banda ,que está entre as principais que prestam tributo aos garotos de Liverpool, realiza um espetáculo, desta vez, com uma orquestra. Os ingressos estão sendo vendidos no site Mega Bilheteria, no Outras Histórias Sebo e Gibiteria, na Rua 6, no Centro e na loja Kids Tok Rio Claro, no Shopping.

ESPECIAL MÃES – No Madureira, a noite deste sábado é de homenagem às mães. O trio “Pessoas Cinzas Normais” traz o melhor do repertório do rei Roberto Carlos. Reservas pelo WhatsApp (19) 98344-5885 . Na Avenida 2 entre as ruas 6 e 7, no Centro de Rio Claro.

BAZAR – Acontece neste sábado, das 9 às 13 horas, na quadra esportiva, na Rua 10, com avenidas 1 e 2, número 1123, o Bazar de Artesanato Odilla Leonardo. Venha prestigiar!

CORUMBATAÍ – Drive Thru Solidário em prol das vítimas do Rio Grande do Sul acontece das 8 às 17 horas, em frente a prefeitura municipal de Corumbataí. Doe produtos de limpeza e de higiene pessoal. Passe no drive e ajude quem mais precisa!

PLANTÃO – Acontece arrecadação do Centro Espírita Verdade e Luz, na Avenida 5, 1415, no Jardim Claret. Doação de alimentos, higiene, limpeza, roupas e utensílios. Ou faça pix para 56.399.751/0001-87. Neste sábado, das 8h30 às 11h30.

CONVITE – Festa anual ao Orixá Ogún acontece neste sábado, a partir das 19 horas, na Avenida 12, 2248, no Jardim São Paulo. Será celebrado também o 39º aniversário do Templo de Umbanda Vovô Serafim e Ogum Três Espadas. Mais informações pelo telefone (19) 3534-4530.

SESI – O Teatro do Sesi Rio Claro recebe neste sábado um concerto gratuito com as Cameratas de Bauru e Indaiatuba do Sesi-SP. A apresentação começa às 20h e tem entrada aberta ao público. A reserva de ingressos está disponível pela plataforma Meu Sesi. Basta acessar o site www.sesisp.org.br/eventos, realizar o cadastro e selecionar a unidade Rio Claro para garantir os bilhetes.

MERCADÃO – O sábado será bem animado no Mercado Municipal de Rio Claro. A partir das 14h30 tem música ao vivo com Rock Company e a partir das 18h30, quem comanda a festa é o grupo Aroeira, na Rua 8, 1345, no Centro.

CLUBE DE CAMPO – Gincana de Dia das Mães a partir das 8 horas, no Campo do Neu. Informações pelo (19) 99704-8204. Haverá um café da manhã especial. O Clube de Campo fica na Rodovia Fausto Santomauro, quilômetro 3, em Rio Claro.

FLORIDIANA – Especial Dia das Mães com Legião Urbana Cover , a partir das 19 horas. Mesas estão sendo comercializadas na secretaria do clube, que fica na Avenida 1JF, 400, o Jardim Floridiana.

SANTA GERTRUDES – Projeto Cultural e Social Santa de Bamba celebra 12 anos neste sábado, a partir das 16 horas, na Praça Dermeval da Fonseca Nevoeiro, com entrada franca. Haverá show dos membro do grupo, Rato Dubanjo, Gka, Douglas Sampa e Banda Lã nos intervalos. Colabore com um quilo de alimento não perecível. na Rua 1 com Avenidas 7 e 9, no Centro.

CHOPP E CIA – Frequência do Rock é quem anima a noite no Chopp e Cia, a partir das 19 horas, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro da cidade.

DOMINGO (12)

SESC – O Circuito Sesc de Artes será realizado gratuitamente em Rio Claro neste domingo (12) no Lago Azul e Centro Cultural, das 15 às 19 horas. Arte na rua para todas as pessoas. Esse é o propósito do Circuito Sesc de Artes, que traz uma extensa programação nas áreas de música, teatro, dança, circo, cinema, literatura, artes visuais e tecnologias nesta edição de 2024.

SERESTA – A tradicional Seresta, realizada pelo Grêmio dos Seresteiros de Rio Claro, acontece a partir das 10h, na Sociedade Philarmônica, localizada na Rua 5 com Avenida 5, no Centro. Entrada gratuita.

MERCADÃO – Tem música ao vivo a partir das 12h30, com Rock A2, na Rua 8, 1345, no Centro. O espaço oferece diversas opções gastronômicas para toda família e um ambiente para lá de agradável.

VETERANOS – A tarde será de muita animação neste domingo, a partir das 15 horas, com show de Reginaldo Arrastapé, Ricardiho e Reinaldo. Na Avenida 8979, com a Rua 10, na Santa Cruz.

SUJINHO’S – Jean Martins tocando o melhor do pop rock, a partir das 21 horas, na Avenida 24-A, na Bela Vista.

ADESÃO – Capela Santo Antônio da Vila Paulista realiza no dia 19/05 uma feijoada para lá de especial e saborosa. As adesões estão sendo vendidas por R$55,00 e o serviço de retirada será na Rua P-4, entre as avenidas P-23 e P-25, a partir das 11h30. Informações pelo telefone (19) 2111-5687.

PIRACICABA – A feira acontecerá dentro da Ação de Todos os Cantos, estando alinhada aos princípios de cooperação, autogestão, democracia, solidariedade, comércio justo e consumo solidário. Contará com expositores locais e dos coletivos participantes do Fórum Engrenagem. Terá como tema o Dia das Mães, valorizando a atuação das mulheres na sociedade, com animação musical de DJ, espaço infantil com contação de histórias, serviços oferecidos de massagem, maquiagem e de produtos artesanais. O consumo na feira será realizado por meio da moeda social. Na Rua Teófilo Otoni, s/nº, Bairro Santa Fé, das 13h30 às 17 horas.

CHOPP E CIA – Andres é quem agita a noite do Domingo de Viola, a partir das 19 horas, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

SHOW – Tem Pagode do Bom a partir das 16 horas, neste domingo, no Grupo Ginástico. Serão diversas atrações, entre eles Henrique Santos, Billy SP, Douglas Sampa, Julio Neri, Pimenta Preta, entre outros. Reservas pelo telefone (19) 99411-0236. O GG fica na Rua 2, entre avenidas 3 e 5, no Centro.

SEGUNDA-FEIRA (13)

TAMOYO – Acontece na segunda-feira, a partir das 20 horas, na rua 13, 11BE, em Rio Claro,. a apresentação da nova diretoria e laçamento da logo marca da Associação Beneficente Cultural Recreativa Tamoyo.

ARRECADAÇÕES

TORCIDA – A Torcida Corinthiana da Embaixada Rio Claro e Escola de Samba Embaixadores do Samba realizam neste sábado o pedágio SOS Rio Grande do Sul, em frente à sua sede, na Avenida 38-A com a Rua 3-A e Avenida Brasil, das 9 às 14 horas. Doe alimentos não perecíveis, água potável, roupas e cobertores, produtos de limpeza e higiene pessoal e ração para animais.

ENDODERMA – Troque cinco litros de água por um peeling de luz, que clareia, revitaliza e melhora o brilho e o viço da pele ou por uma necessaire cheia de produtinhos dermatológicos, que pode ser um mimo de presente para as mães neste final de semana tão especial. A água arrecadada será enviada ao povo gaúcho. Mais informações diretamente na clínica, localizada na Rua 12, 1926, na Santa Cruz.

ESCOTEIROS – Grupo de Escoteiros da Santa Cruz realiza seu encontro no Lago Azul, neste sábado (11), das 9 às 12 horas. o intuito é arrecadar doações que serão encaminhadas ao Sul. Evento será próximo a sapataria. Mais informações sobre o trabalho que está sendo feito com Maria Antonieta – (19) 98973-3546.