Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 05 a 08 de janeiro. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

SEXTA-FEIRA (19)

Foto: Redes Sociais/Niltão Lopes

Segredos de Mafê – Niltão Lopes é a atração desta sexta, a partir das 19 horas. Na Avenida 38-A número 1.008, na Vila Alemã. Reservas pelo (19) 99879-7538.

Chopp & Cia – Música com o trio Atemporal. Na Rua 2 número 874, esquina com a Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

Happy Day Circus – sessão gratuita nesta sexta-feira às 20 horas (90 min de duração). O circo está instalado no Espaço Livre da Avenida Visconde e não há cobrança de ingresso. Ingressos limitados e sujeitos à lotação. O público poderá doar alimentos que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade do Município.

Madureira Bar e Gastronomia – música com The Loopers, com pop rock e clássicos do rock. Na Avenida 2, 532, ruas 6 e 7, no Centro de Rio Claro.

Marvin Juice Bar e Gastronomia – DJ Xande é a atração na Sexta do Shot. Na Avenida 3 número 1.200.

Biertempel Cervejaria – Música brasileira com Peri. Na Rua 24, número 2.011, Jardim São Paulo, em Rio Claro.

Floridiana Tênis Clube – Sexta Som com Carlinhos e Banda. Na Avenida 1, 400 / Jardim Floridiana.

SÁBADO (20)

Foto: Arquivo JC/Corte Momesca Carnaval de Rio Claro 2023

Carnaval – Escolha da Corte Momesca de Rio Claro, a partir das 20 horas, no Grupo Ginástico Rioclarense. Entrada solidária – um litro de leite. Serão escolhidos Rei Momo, Rainha e quatro princesas. Após o concurso haverá apresentação do Projeto Pura Art, com muito samba para o público.

Happy Day Circus – sessões gratuitas neste sábado às 16, 18 e 20 horas (90 min de duração). O circo está instalado no Espaço Livre da Avenida Visconde e não há cobrança de ingresso. Ingressos limitados e sujeitos à lotação. O público poderá doar alimentos que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade do Município.

Feijoada da Samuca – Com a cantora Aninha Barros e a bateria Ritmo Envolvente. A partir das 12 horas, com adesões a R$ 60. Na sede da escola de samba, na Avenida 9 número 1.200 – Boa Morte.

Chopp & Cia – Música com a dupla Xeque Mate. Na Rua 2 número 874, esquina com a Avenida 5, no Centro.

Madalena Music – Sertanejo com Tiago e Zé Felipe e funk com Diego Melo, a partir das 23 horas. Na Avenida 5 número 403, no Centro de Rio Claro.

Madureira Bar e Gastronomia – Samba com o grupo Kalu e os Bambas. Na Avenida 2, 532, ruas 6 e 7, no Centro de Rio Claro.

Marvin Juice Bar e Gastronomia – O samba do Jeito Simples e Gab Menezes (Limeira) são as atrações do sábado. Na Avenida 3 número 1.200.

Biertempel Cervejaria – Música nacional e internacional com Viber. Na Rua 24, número 2.011, Jardim São Paulo.

DOMINGO (21)

Adoção de cães e gatos na Petz Rio Claro. Foto: Divulgação

Adoção – Encontro de adoção de cães e gatos na Petz Rio Claro. Os cães estarão no local das 10 às 13 horas; os gatos, das 10 às 19 horas. Realização Anjos de Focinho e Uparc. A Petz fica na Avenida Presidente Kennedy, 414, Bairro do Estádio.

Happy Day Circus – sessões gratuitas neste domingo às 16, 18 e 20 horas (90 min de duração). O circo está instalado no Espaço Livre da Avenida Visconde e não há cobrança de ingresso. Ingressos limitados e sujeitos à lotação.O público poderá doar alimentos que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade do Município.

Chopp & Cia – Música com a dupla Flávia Souza e Nathan Nunes. Na Rua 2 número 874, esquina com a Avenida 5, no Centro.

Sesc Piracicaba – 4ª edição da “Mostra Alemã de Cinema: Elas Dirigem!”, em comemoração aos 200 anos da imigração alemã no Brasil. Neste domingo (21), às 17 horas, será exibido o filme Casulo (Dir.: Leonie Krippendorff, Alemanha, 2020, 95 min, 14 anos), que tem no elenco Lena Urzendowsky, Jella Haase, Lena Klenke, Elina Vildanova, Anja Schneider. Nora, 14 anos, está entrando na metamorfose da infância para a vida adulta. Ela tem de lidar com as mudanças no corpo, a primeira menstruação e a paixão pela fascinante Romy, enquanto a pele queimada pelo sol descasca e as lagartas giram no casulo. A retirada de ingressos estará disponível nas bilheterias da unidade, de forma gratuita, sempre 1h antes de cada exibição. Sesc Piracicaba – Rua Ipiranga, 155 – Centro. Telefone: (19) 3437-9292.

TERÇA-FEIRA (23)

Sesc Piracicaba – 4ª edição da “Mostra Alemã de Cinema: Elas Dirigem!”, em comemoração aos 200 anos da imigração alemã no Brasil. Na terça-feira (23), às 20 horas, o filme será A última execução (Dir: Franziska Stünkel, Alemanha, 2021, 106 min, 14 anos). Elenco: Lars Eidinger, Devid Striesow, Luise Heyer. Sinopse: Berlim Oriental, 1981. O ambicioso cientista Franz Walter é recrutado pelo Serviço de Segurança do Estado e enviado para uma missão estrangeira na Alemanha Ocidental. Ele logo se mete em problemas por causa de sua atitude cada vez mais crítica em relação ao sistema. A retirada de ingressos estará disponível nas bilheterias da unidade, de forma gratuita, sempre 1h antes de cada exibição. Sesc Piracicaba. Rua Ipiranga, 155 – Centro. Telefone: (19) 3437-9292.

ENSAIOS DAS ESCOLAS DE SAMBA

Samuca – Ensaio geral com a comunidade, aos domingos, a partir das 19 horas, na sede localizada na na Avenida 9 número 1.200 – Boa Morte. Às quintas, os ensaios começam às 20 horas.

UVA – Os ensaios da Escola de Samba UVA – Unidos da Vila Alemã acontecem aos domingos, quartas e sextas, sempre a partir das 18 horas, na Rua 3-A, 1.155, na Vila Alemã.

A Casamba – Os ensaios seguem acontecendo todas as terças e quintas a partir das 19h30 e, aos domingos, às 18h30, na sede localizada na rua 3-A número 1.105, na Vila Alemã.

Grasifs – Na Escola de Samba Grasifs – A Voz do Morro os ensaios seguirão acontecendo todas as quartas, sextas e domingos, até a chegada dos desfiles, sempre às 19 horas. A quadra da escola fica na Avenida 19, 1.563, no bairro Consolação.

Embaixadores – A Embaixadores do Samba, localizada na Avenida 22, entre as ruas 1 e 1-A, na Vila Aparecida, tem ensaios aos sábados, a partir das 20 horas, mas às 18h já começa a roda de samba e, às quartas-feiras, a partir das 19h30.

Império – A Império do Samba realiza ensaios às terças e quintas, às 19 horas, e aos sábados, a partir das 16 horas, na sede localizada na Rua 4-B, 70, no Cidade Nova, no CSU Niazi Hussni.

Gaviões – Na Gaviões da Fiel Subsede Rio Claro os ensaios acontecem todas as terças e quintas, a partir das 19h30, na Rua M-13, 326, entre avenidas M-19 e M-21, no bairro Cervezão, em frente à Lagoa Seca.