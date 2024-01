Está no ar a agenda cultural do JC. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando

Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 05 a 08 de janeiro. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

SEXTA-FEIRA

CORTE – As inscrições para a Corte Momesca de Rio Claro estão abertas. A nova corte será escolhida no próximo dia 20 e será composta por rei momo, rainha do carnaval e 4 princesas. As inscrições serão recebidas até o próximo dia 15, das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, na Secretaria de Turismo, localizada na Rua 1 com a Avenida 1, antiga Estação Ferroviária. Para fazer a inscrição é preciso ter 18 anos completos e apresentar cópias de documento de identidade e de comprovante de endereço.

CHOPP & CIA – Tem música ao vivo com o Grupo Aroeira, em uma das esquinas mais animadas da cidade de Rio Claro, o Chopp & Cia, na Rua 2, esquina com Avenida 5, 874, no Centro da cidade. Informações e reservas pelo telefone (19) 99210-9996.

MERCADÃO – A banda Acusticanos sobe ao palco do Mercado Municipal de Rio Claro nesta sexta-feira, a partir das 19h, com muita música boa e agitação. Localizado na Rua 8, 1.345, no Centro da cidade, o espaço oferece diversas opções gastronômicas para toda a família.

JOAQUINA – Tem festa animada com os DJs Jouoff e Felipe Ferreira a partir das 23 horas desta sexta-feira, no Joaquina Lounge. O bar fica na Rua 14, 2.486, no Jardim São Paulo. O valor da entrada, segundo informações de divulgação da página do local, é de R$ 20,00.

ESQUINA DO RIO – A banda Lokassos é quem anima a noite de sexta-feira, na Esquina do Rio, a partir das 20 horas, com couvert artístico de R$ 5,00. O bar fica na Rua 1, 278, na Saúde, em Rio Claro.

BIERTEMPEL – Rick Figueira anima a noite de sexta-feira, a partir das 20h30, na Cervejaria Artesanal Biertempel, localizada na Rua 24, 2.077, no Jardim São Paulo, em Rio Claro. Informações e reservas de mesa pelo telefone (19) 99998-4534.

SÁBADO

CIRCO – O maior circo gratuito da América Latina fará sua estreia neste sábado (6), em Rio Claro, com três sessões: às 16h, 18h e 20h. Uma luxuosa estrutura de 3.000 m² está instalada no Espaço Livre Centro, na Avenida Visconde com Avenida 12. As apresentações serão gratuitas, sendo que o público poderá doar alimentos, que serão destinados para famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade do Município.

Foto: Divulgação/PMRC

SESC PIRA – Workshops de Krump com Maycon Xkillz e de Hip-Hop com Welder Black, dois grandes nomes dos estilos de dança da região, com mais de 15 anos de carreira. Após as oficinas acontecem as batalhas de Krump 1×1 e de Allstyle 2×2 envolvendo jovens e interessados. No ginásio do Sesc Piracicaba, localizado na Rua Ipiranga, 155, no Centro. O evento é gratuito, tem acesso a cadeirantes e acontece das 10 às 17h30. O limite mínimo de idade é 14 anos.

29ª edição do projeto Sesc Verão tem início neste sábado (6) – Oficinas e Batalhas Allstyle e Krump – Foto: Maycon Ramos

SHOPPING – A Praça de Eventos do Shopping Rio Claro recebe a partir de 6 de janeiro o parque Space Kids, com diferenciados brinquedos infláveis, tubulares e recreativos, que promete deixar as férias de verão muito mais divertidas. O serviço segue no local até o dia 13 de fevereiro, segundo administração do mall. O Shopping Rio Claro está localizado na Avenida Conde Francisco Matarazzo Jr., nº 205, na Vila Paulista.

Space Kids. Foto: Divulgação/Shopping Rio Claro

SEO PACHECO – Tem música ao vivo com Mônica Marina, a partir das 20 horas, no Seo Pacheco, localizado na Avenida Kennedy, 601, Aeroclube, em Rio Claro. A noite promete ser muito animada com o melhor do samba e da MPB.

CHOPP & CIA – Sábado é dia da banda Komossomos animar a noite em uma das esquinas mais movimentas de Rio Claro. O Chopp & Cia fica na Rua 2, esquina com Avenida 5, 874, no Centro da cidade.

MERCADÃO – Vitão é quem sobe ao palco do Mercado Municipal de Rio Claro neste sábado, a partir das 18h30. O início da noite promete ser animado com muita música de qualidade e diversas opções gastronômicas oferecidas no local. O Mercadão fica na Rua 8, 1.345, no Centro da cidade.

JOAQUINA – Já no sábado, a animação fica por conta dos DJs Rafa D’Alecio e Felipe Silva, também a partir das 23 horas, na Rua 14, 2.486, no Jardim São Paulo. O valor da entrada, segundo divulgação, é de R$ 25,00 com R$ 10,00 de consumação.

ESQUINA DO RIO – A atração Pulo do Gato sobe ao palco da Esquina do Rio no sábado, a partir das 20 horas, com o melhor da MPB, samba e rock. O valor do couvert artístico é de R$ 5,00 e o bar fica na Rua 1, 278, na Saúde, em Rio Claro.

MADALENA – Sábado tem festa com muita agitação a partir das 23 horas no Madalena Live Music, localizado na Rua 5 com Avenida 5, no Centro de Rio Claro. Haverá shows com Leo Pires e Papo Reto Pagode.

FLORIDIANA – Terminam neste sábado as inscrições na Secretaria do Floridiana Tênis Clube para as crianças que desejam participar do SACODE 2024, que será de 15 a 19 de janeiro, na Avenida 1-JF, 400, no Jardim Floridiana. Mais informações pelo telefone (19) 3536-3343.

BIERTEMPEL – Música ao vivo com a banda Rock A2 acontece neste sábado, a partir das 20 horas, na Cervejaria Artesanal Biertempel, localizada na Rua 24, 2.011, no Jardim São Paulo, em Rio Claro. Informações e reservas pelo telefone (19) 99998-4534.

DOMINGO

CENTRO CULTURAL – Roda de Capoeira da Liga Rio-clarense acontece no Centro Cultural “Roberto Palmari”, localizado na Rua 2, 2.880, na Vila Paulista, a partir das 9 horas.

MÚSICA – A tradicional Seresta de Rio Claro acontece a partir das 10 horas, na Philarmônica, localizada na Avenida 5 com a Rua 5, no Centro da cidade.

CHOPP & CIA – O Domingo de Viola do Chopp & Cia, tradição na cidade de Rio Claro, acontece ao som de Paula Mally, a partir das 20 horas, na Rua 2, esquina com Avenida 5, 874, no Centro da cidade. Reservas e informações pelo telefone (19) 99210-9996.

SESC PIRA – Acontece no domingo, a partir das 16 horas, com entrada gratuita, no Teatro do Sesc Piracicaba, a exibição do filme Barbie, com Margot Robbie, Ryan Gosling e Will Ferrell, no elenco, e direção de Greta Gerwing. A retirada de ingressos acontece com uma hora de antecedência, na Rua Ipiranga, 155, no Centro de Piracicaba.

SESC PIRA II – Aula aberta de dança “Aceita essa dança?” acontece a partir deste domingo, das 15h30 às 17 horas, no Ginásio do Sesc Pira, com entrada gratuita. Por meio de uma atmosfera acolhedora e brincante, a Dois Rumos Cia de Dança convida as pessoas a participarem das oficinas de Dança de Salão contemporânea. Nelas, serão abordadas as bases, estruturas e corporeidades de ritmos como Forró, Samba de Gafieira, Bolero e Zouk, sob uma perspectiva compartilhada (ambas pessoas aprendem a conduzir e ser conduzidas), apoiadas em vivências e jogos de interação, a fim de construir e experimentar uma dança a dois mais justa, responsável e plural. Com Kelly Poli e Fernanda Conde. O Sesc Piracicaba fica na Rua Ipiranga, 155, no Centro.

SESC PIRA III – Das 14 às 16h30 tem vivência com atividades envolvendo tubos mágicos, na sala do Curumim, com entrada gratuita. A atividade permite que os participantes criem um jogo em que usem o raciocínio lógico para organizar iguais no mesmo tubo. A entrega de senhas acontece com 30 minutos de antecedência. Na Rua Ipiranga, 155, no Centro de Piracicaba.

SUPER FÉRIAS – Durante o período de 08 a 26 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, os jovens têm a oportunidade de se envolver em uma variedade de atividades, incluindo prática esportiva, diversão, aprendizado e a chance de fazer novos amigos. O Super Férias é direcionado a crianças com idades entre 4 e 12 anos, e oferece uma estrutura completa com piscinas, quadras esportivas, campos, playgrounds e amplas áreas livres para a prática de diversas atividades recreativas. Com preços acessíveis, o Sesi-SP visa proporcionar uma oportunidade inclusiva para todos aqueles que desejam participar. As inscrições para o Super Férias Sesi-SP já estão abertas, e é necessário que os pais ou representantes legais compareçam à unidade de interesse com RG e CPF do participante e do responsável. Todas as condições para inscrição e pagamento estão disponíveis no site rioclaro.sesisp.org.br. Super Férias Sesi-SP

ENSAIOS DE CARNAVAL

SAMUCA – A Escola de Samba Samuca retomou seus ensaios nessa quinta-feira (4), na quadra da escola, localizada na Avenida 9, 1.200, no Centro de Rio Claro. Os ensaios seguem às quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas.

UVA – Os ensaios da Escola de Samba UVA – Unidos da Vila Alemã retornam neste domingo (7), a partir das 18 horas, e seguirão acontecendo sempre às quartas, sextas e domingos, às 18 horas, na Rua 3-A, 1.155, na Vila Alemã.

A CASAMBA – O retorno dos ensaios da Escola de Samba A Casamba aconteceu na quinta-feira, a partir das 19h30, na Rua 3-A, 1.155, na Vila Martins. Os ensaios seguem acontecendo todas as terças e quintas a partir das 19h30 e, aos domingos, às 18h30.

GRASIFS – A Escola de Samba Grasifs – A Voz do Morro retoma suas atividades carnavalescas neste domingo (7), a partir das 19 horas. Os ensaios seguirão acontecendo todas as quartas, sextas e domingos, até a chegada dos desfiles. A quadra da escola fica na Avenida 19, 1.563, no bairro Consolação.

EMBAIXADORES – A Embaixadores do Samba, localizada na Avenida 22, entre as ruas 1 e 1-A, na Vila Aparecida, tem ensaios aos sábados, a partir das 20 horas, mas às 18h tem roda de samba e, às quartas-feiras, a partir das 19h30.

IMPÉRIO – A Império do Samba retomou os ensaios na quinta, às 19 horas, na Rua 4-B, 70, no Cidade Nova, no CSU Niazi Hussni. Os ensaios acontecem às terças e quintas, às 19 horas, e aos sábados, a partir das 16 horas.

GAVIÕES – A Gaviões da Fiel Subsede Rio Claro retoma seus ensaios a partir da próxima terça-feira, dia 9 de janeiro. Os ensaios acontecerão todas as terças e quintas, a partir das 19h30, na Rua M-13, 326, entre avenidas M-19 e M-21, no bairro Cervezão, em frente à Lagoa Seca. Os ensaios estão sob responsabilidade de Mestre Marinho e diretor Kauê.