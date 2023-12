Está no ar a agenda cultural do JC. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 15 a 17 de dezembro. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

SEXTA (15)

SHOPPING – A Cantata de Natal do Shopping Rio Claro faz parte das atrações natalinas do município e as apresentações acontecem até 23 de dezembro na Praça de Alimentação. A partir das 19h30, o coral da escola Dom Bom realiza sua apresentação.

ESTAÇÃO – Tem cantata de Natal com União de Corais – Madrigal, a partir das 19 horas, na antiga Estação Ferroviária de Rio Claro, localizada na Rua 1, no Centro.

FESTHALL – Acontece o Encontro de Talentos, a partir das 19h30, nesta sexta-feira, na Philarmônica de Rio Claro, na Rua 5, 938, no Centro. O evento é realizado pela escola Music Hall e a entrada é um quilo de alimento não perecível.

Marcelo D2 se apresenta no CAT Sesi Rio Claro

O CAT Sesi Rio Claro recebe nesta sexta-feira, 15/12, o show “IBORU, que sejam ouvidas nossas súplicas”, com Marcelo D2. A entrada é gratuita ao público e os ingressos estão disponíveis na plataforma Meu Sesi. Para reservar as entradas, basta acessar o site www.sesisp.org.br/eventos, realizar o cadastro e selecionar a unidade de Rio Claro. mARCELO D2 FECHA COM CHAVE DE OURO A AGENDA CULTURAL EM 2023

CENTRO CULTURAL – Apresentação da Academia Patrícia Pessenda – Uma noite na Broadway, a partir das 19h30, nesta sexta e sábado, no Centro Cultural “Roberto Palmari”, localizado na Rua 2, 2.880, na Vila Operária, em Rio Claro.

REVISTA – Lançamento da revista Mulheres que Brilham, a partir das 8 horas, no Ginásio Felipe Karam, na Rua 9, nº 1, no Bairro do Estádio.

SEGREDOS DE MAFÊ – Tem música ao vivo nesta sexta-feira, a partir das 20 horas, com Gabriel Vako, na Avenida 38-A, 1.008, na Vila Alemã, em Rio Claro. Reservas pelo telefone (19) 99819-7538.

MERCADÃO – A partir das 19 horas desta sexta-feira, o grupo Pago10 anima a noite no mercado municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1.345, no Centro. No espaço há opções gastronômicas para toda família.

MADALENA – Neste sábado tem Paqua e Bob e Shunt, a partir das 23 horas, na Rua 5 com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

CIA PAULISTA – Tem “Pagodin di Sexta”, nesta sexta-feira, no Cia Paulista, com o grupo União de Amigos, a partir das 22 horas, na Rua 2, 2.880, na Vila Operária, anexo ao Centro Cultural.

ESQUINA DO RIO – Tem música ao vivo com Kalu, tocando o melhor do samba rock, a partir das 20 horas, na Esquina do Rio, na Rua 1, 278, no bairro Saúde, em Rio Claro.

CHOPP & CIA – A banda Frequência do Rock, com uma seleção de músicas de qualidade e bom gosto, anima a noite de sexta-feira, no Chopp & Cia, a partir das 20 horas, na Rua 2 esquina com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

SÁBADO (16)

SHOPPING – A Cantata de Natal do Shopping Rio Claro segue na Praça de Alimentação. E neste sábado, a partir das 19h30, a apresentação é da Casa da Música.

NATAL SOLIDÁRIO – Pelo terceiro ano, o Fundo social realiza, das 17 às 21 horas, no Parque Lago Azul, a Festa Natalina, cheia de alegria para as crianças do município. A chegada do Papai Noel está marcada para as 18 horas.

SARAU – Acontece no Casarão da Cultura, localizado na Avenida 3 com a Rua 7, no Centro de Rio Claro, o Sarau de Canto Michelle Castro Voz, a partir das 19h30.

SAMUCA – Tem show com Kalu e os Bambas a partir das 20 horas na quadra da Escola de Samba Samuca, na Avenida 9, 1.200, no Centro. O valor do convite é de R$ 15,00.

FUSTERIA – Tem Feira Cultural da Galeria Fusteria neste sábado, das 10 às 20 horas, na Avenida 2-A com a Rua 2-B, no Cidade Nova. Entre as diversas atrações e trabalhos sendo expostos e comercializados, haverá, a partir das 15 horas, show com a cantora Tatiara.

MM BOXE – Tem festa de 20 anos da Academia MM Boxe, das 15 às 22 horas, na Rua 1-B, 357, no Cidade Nova. Haverá lutas de boxe, caravana lúdica, música ao vivo, feira das virtudes, discotecagem, bar e comida. A entrada é gratuita e é proibida a entrada de cooler.

MERCADÃO – Tem Pago do JF a partir das 13h30, no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1.345, no Centro de Rio Claro. E a partir das 18h30, a música ao vivo fica por conta da banda Rock A². No espaço há diversas opções gastronômicas para toda a família.

AUDIÇÃO – Tem audição de música de alunos na Igreja do Nazareno Central de Rio Claro, localizada na Avenida 26, esquina com Rua Samambaia, no Santana, a partir das 13 horas.

SANTA CRUZ – Acontece nos dias 16 e 17 de dezembro, após a missa, na Paróquia Santa Cruz, localizada na Avenida 10, 850, no bairro Santa Cruz, a tradicional Cantata de Natal. Neste sábado, dia 16, a missa acontecerá às 18 horas.

ESQUINA DO RIO – A música ao vivo fica por conta de Duo Dose Extra, a partir das 20 horas, na Rua 1, 278, no bairro Saúde, em Rio Claro.

CHOPP & CIA – A dupla Viber, Vitor e Guber anima a noite de sábado, a partir das 20 horas, na Rua 2 esquina com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

DOMINGO (17)

QUATRO E MEIA – Domingo (17) tem atração dupla no Projeto Quatro e Meia, no Lago Azul de Rio Claro. As apresentações terão início às 16h30 e não haverá cobrança de ingressos. A banda Gatos Pretos iniciou seus trabalhos em 1993 e parou em 2006. Com o retorno em 2022, o foco passou a ser versões vibrantes das canções das bandas The Clash, The Cure e The Smiths. Já a Banda Aloprados foi formada em meados de 2019. Os integrantes têm grau de parentesco e dividem o mesmo sobrenome, Prado, daí o nome da Banda – Aloprados.

ENSAIO GERAL – Tem ensaio geral da Escola de Samba Samuca para o Carnaval 2024. A entrada é gratuita e acontece a partir das 19 horas, na quadra da escola, na Avenida 9, 1.200, no Centro de Rio Claro. Será o último ensaio do ano, com roda de samba após as atividades programadas. Todos os setores estão convocados!

TEATRO – O curso de Teatro 2023 “O ator invisível” apresenta “A mulher sem pecado”, de Nelson Rodrigues, a partir das 20 horas, no Núcleo Toca, na Rua 1, 2.037, no Centro de Rio Claro. A montagem e a direção artística são de Jefferson Lopes e figurino de Vani Oliveira. O evento tem apoio e patrocínio da prefeitura municipal através da Secretaria de Cultura. Ingressos pelo site Sympla.

Kalu e os Bambas

Kalu e os Bambas encerram o último Quintal da Teresa de 2023. O evento acontece a partir das 16 horas, na Rua 5-B, 242, no bairro Cidade Nova e o valor do ingresso é de R$20,00. A chave pix para pagamento e envio de comprovantes com nomes é (19) 99678-9355. QUINTAL DA TERESA

GRASIFS – Lançamento do samba-enredo da escola Grasifs – Voz do Morro para o Carnaval 2024 acontece no domingo, a partir das 18 horas, na Avenida 19, 1.563, no Consolação. Haverá show do projeto Pura Art, a presença dos pavilhões das demais escolas e apresentação da bateria Pegada Louka.

VETERANOS – Tem show com Odair e Adriano, a partir das 15 horas, no Clube Veteranos, com a presença de sanfoneiro. O clube fica na Avenida 8, 979, no bairro Santa Cruz.

MERCADÃO – Tem Natal do Mercadão a partir das 9 horas, no domingo, Haverá apresentação de John e Vick, Coral Efraim e a presença do Papai Noel. O evento terá área kids com brinquedos gratuitos e sorteio de brindes. O Mercado Municipal de Rio Claro fica na Rua 8, 1.345, no Centro da cidade.

CHOPP & CIA – Tem Domingo de Viola com Jonas e Rafael, a partir das 20 horas, no Chopp & Cia, na Rua 2 esquina com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.