Atenção, concurseiros! Foi publicado o edital para o cargo de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ao todo, são 855 oportunidades oferecidas. Para inscrever-se via Internet, o candidato deverá acessar o site www.vunesp.com.br no período de 30 de julho até as 16h do dia 2 de agosto. A inscrição é R$ 79,00.

São cinco vagas distribuídas na Comarca de Rio Claro, que inclui Brotas e Itirapina. O candidato aprovado que vier a ser nomeado estará sujeito à jornada de trabalho de 40 horas semanais, percebendo os vencimentos e demais vantagens, num total de R$ 4.981,71, mais auxílios para alimentação, saúde e transporte.

As principais atribuições são executar atividades relacionadas à organização dos serviços que envolvam as funções de suporte técnico e administrativo às unidades do Tribunal de Justiça, dar andamento em processos judiciais e administrativos, atender ao público interno e externo, elaborar e conferir documentos, controlar a guarda do material de expediente, atualizar-se quanto à legislação pertinente à área de atuação e normas internas.

A data prevista para aplicação da prova objetiva é 31 de outubro.