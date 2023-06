Imagem ilustrativa. Foto: Governo de SP.

Comissão também retoma as atividades do movimento pela volta dos trens de passageiros a Rio Claro

O movimento pela volta dos trens de passageiros a Rio Claro retoma suas atividades no próximo dia 14 de junho, com reunião às 10 horas na Casa do Advogado, que fica na Rua 5, esquina com Avenida 7, no Centro. São convidados advogados, lideranças da comunidade e interessados no projeto, como anunciou em entrevista à Rádio Jovem Pan News nessa segunda-feira (05) o advogado Irineu Carlos de Oliveira Prado, que preside a Comissão pela Volta dos Trens de Passageiros a Rio Claro da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.

Advogado Irineu Carlos de Oliveira Prado preside a Comissão pela Volta dos Trens de Passageiros a Rio Claro da OAB.

Na primeira ação do movimento, realizada em 2019, o movimento levantou mais de 25 mil assinaturas de apoio à inclusão de Rio Claro no trajeto do chamado Trem Intercidades, projeto do governo estadual. Na primeira etapa, já foi anunciado que o trem vai interligar Campinas a São Paulo. No mês de março, a Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) publicou edital com as regras para as empresas interessadas em participar do leilão internacional de concessão patrocinada para a construção do Eixo Norte do Trem Intercidades. O valor estimado da obra é de R$ 12,8 bilhões. Após o edital haverá um prazo de 240 dias para recepção de propostas e a realização do leilão está marcada para 28 de novembro.

Manobras

A comissão da OAB também vai passar a discutir as queixas dos motoristas de Rio Claro sobre os transtornos causados pelas frequentes manobras de trens nas passagens localizadas nas avenidas 8, 7 e 13, no Centro.