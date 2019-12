Comércio atende até as 18h nesta terça (24)

O comércio funciona em horário especial nesta terça (24). De acordo com informações do Sincomércio de Rio Claro, as lojas da região central funcionarão das 9h às 18h. No dia 25, todas as lojas estarão fechadas, retornando no dia 26, das 12h às 18h. O Shopping Rio Claro também funcionará das 10h às 18h e no dia de Natal estará fechado. Já no dia 26, as lojas do Shopping funcionam das 12h às 22h

Vale ressaltar que a Rua 3, que há anos sempre foi fechada neste período, este ano está aberta ao trânsito. De acordo com informações da Associação Comercial e Industrial de Rio Claro, os próprios lojistas optaram pelo não fechamento.