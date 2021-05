Seguindo orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-Anvisa, a prefeitura de Rio Claro informou na manhã desta terça-feira (11) que suspendeu a vacinação de gestantes e puérperas contra a Covid-19. A agência divulgou comunicado na noite de ontem recomendando que grávidas e mulheres que deram a luz recentemente não sejam imunizadas com a vacina da Astra/Zeneca. Devido ao cancelamento para esse grupo, a prefeitura anunciou a antecipação para esta terça-feira da vacinação de pessoas na faixa dos 55 aos 59 anos que tenham comorbidades.

O atendimento acontece até às 15 horas no Centro Cultural e na Faculdade Anhanguera, e no período da manhã em três pontos de drive-thru.

Também nesta terça-feira começam a ser vacinadas contra a Covid as pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Neste caso, a faixa etária atendida é de 55 a 59 anos. As pessoas com deficiência devem preferencialmente procurar o atendimento em drive-thru ou na Anhanguera, que possui melhor acessibilidade.

Já as pessoas com deficiência auditiva devem buscar o atendimento no Centro Cultural, onde nos dias 11 e 12 estará disponível um intérprete de libras. As pessoas que pertencem a este público devem apresentar documentos pessoais e comprovante de que estão inseridas no programa, que pode ser demostrativo de crédito, extrato bancário do benefício ou Cartão BPC.

Na segunda-feira (10) teve início a vacinação contra a Covid para pessoas maiores de 18 anos com síndrome de Down e para transplantados imunossuprimidos, também com mais de 18 anos.

A aplicação de segundas doses na terça-feira será para quem foi vacinado com a Coronavac/Butantan até dia 14 de abril e para as pessoas que receberam a primeira dose da Oxford/AstraZeneca até 19 de fevereiro.

Das 8 horas ao meio dia, a equipe do Santa Filomena atende em drive-thru na entrada principal do Shopping Rio Claro, na Avenida Conde Francisco Matarazzo Junior. No mesmo horário, a equipe da Unimed atende na Rua 12 entre as avenidas 14 e 12 (prédio da antiga empresa Alexandre Junior). O atendimento no São Rafael vai das 8h30 até o meio-dia e é pela entrada do pronto atendimento na Rua 1 entre as avenidas 15 e 19. Nos pontos de drive-thru, são entregues senhas para a vacinação até que seja atingida a quantidade de doses disponível e o atendimento é realizado a pessoas conveniadas ou não.

Comorbidades

De acordo com o governo estadual as seguintes comorbidades são incluídas como prioritárias para vacinação: diabetes; pneumopatias crônicas graves; hipertensão arterial resistente; hipertensão arterial estágio 3; hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade; insuficiência cardíaca; cor-pulmonale e hipertensão pulmonar; cardiopatia hipertensiva; síndrome coronarianas; valvopatias; miocardiopatias e pericardiopatias; doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas; arritmias cardíacas; cardiopatias congênita no adulto; próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados; doença cerebrovascular; doença renal crônica; imunossuprimidos; hemoglobinopatias graves; obesidade mórbida; síndrome de Down; e cirrose hepática.