Foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Bertioga

A prefeitura de Bertioga, no litoral de São Paulo, anunciou na terça-feira (26) que não realizará uma programação com queima de fogos no Réveillon 2023. A decisão foi tomada visando preservar pessoas autistas e com hipersensibilidade auditiva, assim como os animais. Para celebrar a chegada de 2024, moradores e turistas presentes na cidade poderão desfrutar do show da virada com a banda FeelGood.

O evento, que ocorrerá na praia da Enseada, no Centro, terá início às 23h do dia 31 de dezembro. A FeelGood, uma banda eclética com um repertório diferenciado, interação e elementos de dança, promete agradar a todas as idades, garantindo que ninguém fique parado.

No caso da Riviera de São Lourenço, a Sobloco e a Associação dos Amigos confirmaram a realização da tradicional queima de fogos para celebrar a chegada do ano novo. A queima será do tipo ‘silenciosa’, respeitando crianças e animais de estimação, e acontecerá em frente ao módulo 5. A Associação dos Amigos destaca a necessidade de autorizações junto aos órgãos públicos competentes para a realização de queima de fogos particulares.

Na Riviera, a 20ª edição do Vila na Praia está em pleno andamento, oferecendo suas alamedas, paisagismo, variadas opções de compras, gastronomia, recreação e shows. O Vila na Praia estará aberto das 16h à 01h, até o dia 14 de fevereiro.