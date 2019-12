Coleta de lixo segue até a véspera do Natal, na terça (24)

As festas de final de ano vão alterar o atendimento dos serviços públicos municipais. Uma das exceções é a coleta de lixo domiciliar, que será realizada normalmente na véspera de Natal. Na quarta-feira de Natal não haverá coleta de lixo.

Os ecopontos abrem em horário normal na terça, das 8h às 20h. Na quarta (25) os ecopontos estarão fechados. O serviço de cata-bagulho e a coleta seletiva serão realizados na véspera de Natal. Dia 25 não haverá cata-bagulho e coleta seletiva. Os ecopontos de Rio Claro ficarão abertos das 8h às 20h, na terça. Na quarta ecopontos ficarão fechados.

DAAE

O Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) terá alterações no expediente na próxima semana. Na segunda (23) o atendimento presencial será feito normalmente até as 15h, no balcão de atendimento na Avenida 8-A, no bairro Cidade Nova. Na terça (24), e na quarta-feira (25), dia de Natal, o Daae não abre e fará atendimento telefônico 24 horas pela linha 0800-505-5200, para ligações recebidas de linha fixa. O atendimento presencial será retomado na quinta-feira (26), às 9 horas.

SAÚDE

Na terça-feira, 24 de dezembro, e na quarta-feira (25), Natal, o atendimento médico na rede pública municipal de saúde de Rio Claro será feito nos plantões 24 horas da prefeitura. Quem precisar de cuidados nessa área deve procurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cervezão, na Rua M-9, 66, telefone 3533-7272, ou a UPA do Bairro do Estádio, na Avenida 29, entre ruas 12 e 13, telefone 3522-1818.

Além das UPAs, a rede municipal de saúde também atende nesses dois dias as emergências psiquiátricas no Centro de Atendimento Psicossocial (Caps III), localizado na Rua M-9, 50, vizinho à UPA do Cervezão. Os telefones são 3525-4940 e 3525-4941. Além disso, o Samu atende emergências 24 horas pela linha 192.

REMÉDIOS

O programa Farmácia Todo Dia atenderá normalmente terça-feira (24), véspera de Natal, nas duas unidades.

Na quarta-feira de Natal o Farmácia Todo dia atenderá na unidade do Bairro do Estádio (Avenida 29, 1.311, anexa à Unidade Básica de Saúde) das 8 às 17 horas e na unidade do Cervezão não haverá atendimento.