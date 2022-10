Em razão do cancelamento dos shows do Coldplay, o Procon-SP orienta os consumidores que tinham adquirido ingressos sobre seus direitos; de acordo com comunicado da banda, os shows que iriam acontecer em outubro em São Paulo foram adiados por problemas de saúde de um dos integrantes.



O consumidor pode optar por receber o valor pago de volta; ficar com crédito para eventos futuros ou aguardar nova data para realização dos shows adiados.



A empresa organizadora deve informar sobre as condições e procedimentos relacionados ao adiamento ou cancelamento pelos mesmos canais utilizados para anunciar o evento.



O consumidor que não for atendido em seus direitos poderá registrar uma reclamação junto ao órgão de defesa do consumidor de sua cidade. Veja aqui os canais de atendimento do Procon-SP.



O Procon-SP orienta que o consumidor sempre adquira seus ingressos nos canais oficiais disponibilizados pelo organizador do evento para ter seus direitos garantidos de acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor.



Outros danos gerados pelo adiamento do show, tais como, estadia, transporte etc., deverão ser negociados direto com os fornecedores. Caso o consumidor não consiga solução deve procurar o poder judiciário.