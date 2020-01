Cinquenta guardas serão contratados em novo concurso

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Claro terá novo concurso público para ampliar o efetivo da corporação. O anúncio foi feito nessa quinta-feira (30) pelo prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria. O edital com as regras do certame deverá ser publicado no mês que vem.

Contratação

A previsão é de que sejam abertas 50 vagas, o que vai elevar o efetivo da GCM de 132 para 182 guardas municipais. “Fizemos todo um planejamento para que pudéssemos ampliar o efetivo da nossa Guarda Municipal. A corporação ganhou novas viaturas e equipamentos e agora terá mais homens para que possamos ampliar o atendimento à comunidade”, explica Juninho.

De acordo com o prefeito, a segurança no município vem apresentando resultados positivos e colocar mais guardas na rua dará continuidade a esse trabalho da GCM de apoio às polícias Civil e Militar. “Nossa vontade era ampliar ainda mais o efetivo, mas temos que observar o teto prudencial para gastos com funcionários”, ressalta.

O anúncio sobre a abertura do concurso foi recebido pela corporação. “O último concurso foi realizado há 12 anos e nesse período a população cresceu, aumentando nossa demanda de trabalho”, observa o comandante da GCM, Luís Fernando Godoy.

Segurança

A ampliação do efetivo será mais uma melhoria providenciada pela prefeitura para a Guarda Municipal. Além de munição, fardamento e novos equipamentos, a prefeitura renovou a frota de veículos da corporação e investiu na capacitação dos guardas municipais, oferecendo cursos e treinamentos.

“A guarda realiza um trabalho essencial na cidade e com esses investimentos a corporação tem melhores condições de trabalho”, destaca Marco Antonio Bellagamba, vice-prefeito e secretário municipal de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Sistema Viário.

Além da ampliação no número de guardas municipais, a Prefeitura de Rio Claro está contratando dez agentes de mobilidade urbana que vão atuar na organização do trânsito, desafogando a Guarda Civil Municipal. O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Município na semana passada.