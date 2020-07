O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anuncia a nova modalidade do programa Corujão da Saúde, durante entrevista à imprensa

ISABELLA MENON – SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Nesta sexta-feira (3), foi anunciada a reabertura de restaurantes, bares e salões de beleza para a próxima segunda-feira (6).

Apesar da capital ter avançado no Plano São Paulo no último dia 26 de junho, o prefeito Bruno Covas (PSDB) seguiu a orientação do comitê de contingência da Covid-19 e decidiu aguardar os resultados desta semana para se certificar de que a capital permaneceria na fase amarela.

Para a reabertura, os restaurantes e bares devem seguir protocolos de segurança que incluem triagem rápida e diárias dos funcionários, seis horas de funcionamento podendo funcionar apenas até às 17h e redução de 40% de sua capacidade máxima.

Os ambientes devem ser abertos ou ventilados e adoção de protocolos que estão sendo atualizados com os municípios.

Os salões de beleza também devem abrir as portas apenas com 40% da capacidade total e funcionar por seis horas, também com obrigatoriedade do uso de máscara. É necessário a adoção de protocolos específicos para o setor.

Também foi anunciada a antecipação da abertura de academias, que estavam previstas para quando a cidade atingisse a fase verde.

Agora, os estabelecimentos podem reabrir com 30% da capacidade total, uso obrigatório de máscaras, funcionamento por seis horas, necessidade de agendamento, limpeza de equipamentos ao menos três vezes ao dia e estão permitidas apenas as práticas individuais. O uso dos vestiários estão suspensos.