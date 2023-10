Daae precisou diminuir as operações da ETA 2 como medida preventiva para manter a qualidade da água. Manancial apresenta melhora na turbidez da água e previsão para a retomada das operações e fornecimento de água aos bairros abastecidos é para até a noite deste sábado (28).

Com a chuva de sexta-feira (27), o rio Corumbataí apresentou aumento de turbidez. A mudança repentina no rio fez com que o Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro parasse temporariamente a captação de água bruta no rio Corumbataí. No final da manhã de sábado (28), o manancial apresentou melhora na turbidez da água, sendo possível retomar parte das operações da Estação de Tratamento de Água (ETA 2), que recebe a água bruta deste rio, responsável por 60% do abastecimento do município.

Os reservatórios começaram a ser enchidos novamente e a previsão para a normalização do fornecimento de água aos bairros abastecidos é para até a noite deste sábado (28). Ainda durante este sábado, deve ocorrer baixa pressão ou interrupção temporária no abastecimento de água nos imóveis sem caixa d’água nos bairros das regiões Leste, Oeste e alguns bairros da região Sul, além do distrito de Ajapi.

O Daae ressalta que essa é uma ação realizada por diversas cidades nesse tipo de situação, necessária como medida preventiva para manter a qualidade da água. “A turbidez do rio Corumbataí chegou a 1430 NTUs (Unidades de Turbidez Nefelométrica), muito acima dos 100 NTUs que é quantidade limite determinada pelo CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) para realização de tratamento da água bruta em rios”, explica o diretor técnico do Daae, Denilson Massaferro Junior.

Serão feitas descargas na rede, mas podem ocorrer casos pontuais de água escura, que devem ser relatados à Central de Atendimento da autarquia, no telefone 0800-505-5200, que atende 24 horas telefones fixos e celulares. A água também poderá ficar com aspecto “esbranquiçado”, gerado por microbolhas, que somem depois de alguns segundos, sem prejuízo à qualidade da água. A ETA 1, que corresponde aos outros 40% do abastecimento da cidade, fornece água para as regiões Norte, Sul e Central, além do distrito de Assistência, segue funcionando normalmente.