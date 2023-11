A CBF divulgou as datas, horários e locais dos jogos da 35ª e 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. A tabela detalhada das partidas:

Na 35ª rodada – 25 de novembro, Athletico-PR x Vasco da Gama, às 19h30 na Ligga Arena, Corinthians x Bahia, às 19h30, na Neo Química Arena, Fluminense x Coritiba, às 21 horas, no Maracanã. Dia 26 de novembro, domingo Botafogo x Santos, às 16 horas, no Nilton Santos, Atlético-MG x Grêmio, às 16 horas, na Arena MRV, São Paulo x Cuiabá, 18h30, no Morumbi, Internacional x Red Bull Bragantino, 18h30, no Beira-Rio, Fortaleza x Palmeiras, às 18h30, na Arena Castelão e América-MG x Flamengo, 18h30, no Parque do Sabiá, dia 27 de novembro, Goiás x Cruzeiro, às 20 horas, no Hailé Pinheiro.

Na 36ª rodada – 28 de novembro, Vasco da Gama x Corinthians, às 21h30, em São Januário, 29 de novembro, quarta-feira Santos x Fluminense, às 19 horas, na Vila Belmiro, Bahia x São Paulo, às 19 horas, na Arena Fonte Nova, Flamengo x Atlético-MG, às 20 horas, no Maracanã, Cuiabá x Internacional, às 20 horas, Arena Pantanal, Palmeiras x América-MG, às 21h30, no Allianz Parque, Coritiba x Botafogo, às 21h30, no Couto Pereira, e 30 de novembro, Grêmio x Goiás, às 19 horas, na Arena do