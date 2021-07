Na madrugada de segunda-feira (5), uma equipe da Guarda Civil, da viatura 091, foi acionada a comparecer em uma residência no Alto do Santana, onde um veículo teria se chocado contra a parede de uma casa. No local, os Guardas Civis se depararam com uma caminhonete GM/Montana, porém foram informados que um casal que estava no interior do automóvel havia deixado o local.

Foi realizado, então, contato com a UPA da Avenida 29 em busca de possíveis ocupantes feridos, sendo encontrado o referido casal que, ao ser indagado, confirmou que estava conduzindo o veículo. Diante dos fatos, a mulher foi submetida ao exame do etilômetro confirmando a embriaguez. O homem se negou a realizar o exame do etilômetro, autorizando a retirada de sangue.

Os GCMs tomaram todas as medidas administrativas, recolheram o veículo e a CNH de ambos e apresentaram os dados no plantão policial. O delegado plantonista registrou a ocorrência de embriaguez ao volante, Lesão Corporal na direção de veículo automotor e Acidente de Trânsito/Choque consumado.