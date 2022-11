O servidor Beto Argento está nos preparativos da atração

A Secretaria Municipal de Turismo está finalizando a decoração da nova Casa do Papai Noel em Rio Claro. A atração está sendo construída dentro da Casa Amarela, imóvel histórico da Praça do Ferroviário, na Rua 1 com Avenida 5, ao lado da antiga Estação Ferroviária. O local, que foi restaurado anos atrás, está passando por novas obras de recuperação para encantar a população.

De acordo com o titular da pasta, Guilherme Pizzirani, a pintura da casa está sendo renovada nas cores originais. “O objetivo de fazer uma Casa do Papai Noel mais estruturada é para começar a colocar Rio Claro no mapa do turismo natalino, para que as pessoas da região não sigam apenas para outras cidades, mas que comecem a ter Rio Claro como referência nesta época do ano”, declara ao JC.

Segundo Pizzirani, os detalhes da nova casa impressionarão os visitantes. “Para o pessoal ir tirar fotos, as crianças aproveitarem, as famílias estarem bem recepcionadas”, acrescenta. Além do imóvel, todo o entorno da Praça do Ferroviário terá uma atenção ao longo do mês. A inauguração será no dia 4 de dezembro, com o lançamento da Casa do Papai Noel com coral, banda, distribuição de pipocas, trenzinhos, entre outros lançamentos com iluminação em pontos estratégicos da cidade. Os enfeites gigantes também serão lançados na sequência, também em dezembro.