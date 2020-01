Cão do canil municipal e funcionário da Zoonoses impedem assalto

Na última quarta (29), o funcionário do Centro de Controle de Zoonoses, Marcio Rogerio Barbosa, testemunhou uma tentativa de assalto enquanto passeava com o cachorro Rex, que está abrigado no canil municipal.

Marcio e Rex estavam na região da Avenida Brasil, no Distrito Industrial, quando o funcionário percebeu a ação dos criminosos e orientou o animal à defender uma possível vítima. A reação de Rex aos comandos de Marcio fez com que o suspeito fugisse e não concretizasse o crime.

Rex que foi recolhido pelo Centro de Controle de Zoonoses há cerca de dois meses e já chegou ao local treinado, o que possibilitou a ação comandada na situação.