SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Jade Magalhães confirmou nesta segunda (19), por meio de suas redes sociais, o término do noivado com Luan Santana. Os dois, que estavam juntos há 12 anos, planejavam se casar em 2021. Há algumas semanas, já existiam rumores na mídia que o relacionamento não ia bem.

“Eu sempre acreditei no amor e nas coisas mais puras e lindas que ele nos proporciona. Durante esses 12 anos, dancei e me joguei de cabeça até a música acabar. Com o coração apertado, venho aqui compartilhar o fim da minha história com o Luan. Preciso aceitar e seguir em frente. Me sinto tranquila e em paz por ter dado o melhor de mim até o fim”, escreveu Jade no Instagram.

A reportagem apurou que o cantor viajou na manhã de domingo (18) para o México para compor e produzir, e Jade ficou no Brasil para ficar com a família. A assessoria do cantor diz que não conseguiu falar com o sertanejo.