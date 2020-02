Campanha vai atualizar doses contra sarampo em Rio Claro

Rio Claro fará parte da campanha nacional de vacinação contra o sarampo, que começa na segunda-feira (10). Será uma campanha seletiva, voltada a crianças e jovens de cinco a 19 anos com doses atrasadas da vacina. Pessoas nessa faixa etária que têm menos de duas aplicações registradas na carteira de vacinação devem ir a um posto de saúde para se imunizar.

A campanha está programada para ser realizada até o dia 13 de março. O atendimento em Rio Claro será feito de segunda a sexta-feira em 18 postos entre unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde, no horário de funcionamento de cada uma. A vacina só não será aplicada nas unidades dos bairros Santa Elisa, Jardim Brasília e Vila Cristina.

A programação do Ministério da Saúde já estabeleceu um fim de semana com aplicação da vacina contra o sarampo na campanha que começa semana que vem. Será o próximo dia 15, um sábado. Nessa data, a rede municipal de saúde de Rio Claro terá imunização contra o sarampo nas unidades dos bairros Cervezão, Wenzel e Bairro do Estádio.

O sarampo voltou a ser registrado no ano passado em várias cidades do país. Em Rio Claro foram 14 casos da doença em 2019. “Embora a campanha deva se estender por cerca de um mês, orientamos os pais a não deixarem para a última hora, pois manter a carteira de vacinação dos filhos atualizada é fundamental”, reforça o secretário municipal de Saúde, Maurício Monteiro.