Visando estimular eleitores a atuar voluntariamente como mesários nas eleições municipais de 2020, a campanha Mesários Voluntários foi lançada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A campanha é protagonizada gratuitamente pelo médico Drauzio Varela.

Neste ano, o TRE paulista inovou e tem convocado mesários por e-mail ou WhatsApp. A novidade veio facilitar e baratear a convocação dos mesários, que deve ser confirmada diretamente no site do TRE, no campo destinado a mesários.

Normas de segurança

Para garantir segurança aos envolvidos no dia da votação, a Justiça Eleitoral seguirá protocolos sanitários e providenciará aos mesários máscaras descartáveis, proteções do tipo face shield e álcool em gel. Os ambientes contarão com demarcações para manter o distanciamento. Os eleitores também farão uso de álcool em gel, deverão comparecer com máscara e seguir as orientações dos mesários de modo a evitar o compartilhamento de objetos.

Inscrições

Os interessados em participar do programa Mesários Voluntários podem se inscrever preenchendo o formulário no site do Tribunal ou, ainda, fazer sua inscrição por meio do aplicativo e-Título, que está disponível gratuitamente para download em tablets e smartphones com os sistemas operacionais iOS ou Android.



Benefícios

Além de contribuir para a democracia, existem os seguintes benefícios aos mesários: dois dias de folga, sem prazo de validade, para cada dia trabalhado; dois dias de folga, sem prazo de validade, pelo treinamento, que este ano será totalmente online; preferência no desempate em concursos públicos; auxílio-alimentação; certificado dos serviços prestados à Justiça Eleitoral.



Rio Claro

Em Rio Claro, os cartórios eleitorais estimam a convocação de aproximadamente dois mil cidadãos para atuar como mesários e apoios logísticos.