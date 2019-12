Campanha de Natal do Shopping termina dia 5

A Campanha de Natal do Shopping Rio Claro está bem atraente neste ano com o sorteio do Volkswagen T-Cross 0 km, que será sorteado em 7 de janeiro.

Para participar da Campanha de Natal, que acontece até o dia 5 de janeiro, é simples: a cada R$ 300,00 em compras, os clientes trocam suas notas fiscais por cupons para participar do sorteio do T-Cross 0 km. Além disso, os clientes ganham um pote de massinha de modelar Play-Doh, sendo limitado a dois potes por CPF, e enquanto durar o estoque.

E para surpreender ainda mais os clientes, de segunda a quinta-feira os cupons valem em dobro. Não dá para perder a chance de ganhar um carro zerinho, ainda mais um T-Cross, o primeiro SUV produzido pela Volkswagen no Brasil, com o objetivo de revolucionar os padrões do segmento.

O balcão de trocas das notas fiscais por cupons para concorrer ao sorteio está próximo à Decoração de Natal da Praça de Eventos. Boa sorte!