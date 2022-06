Um motorista perdeu o controle de seu caminhão e caiu com o veículo em um barranco às margens da Rodovia Constante Peruchi, que liga as cidades de Rio Claro e Santa Gertrudes.

O acidente aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (17) e não deixou vítimas, causando apenas danos materiais.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do JC no local do acidente, o condutor trafegava o caminhão no sentido Santa Gertrudes quando um pneu estourou e ele perdeu o controle do veículo, que estava carregado com areia.

Após o pneu estourar, o caminhão invadiu a pista contrária, cruzou as duas faixas onde o tráfego é no sentido Rio Claro, além de uma ciclofaixa antes de cair no barranco.

Felizmente, nenhum outro veículo ou pessoa foi envolvida no acidente e o motorista foi socorrido apenas com ferimentos na perna.

O DER (Departamento de Estradas e Rodagem), o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária foram acionadas para o local do acidente.